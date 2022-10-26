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Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:36

Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden haftanın hakemleri duyuruldu.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

28 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler

30 Ekim Pazar

14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

31 Ekim Pazartesi

20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge

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Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu
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