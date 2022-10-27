Beşiktaş’ta Şenol Güneş nasıl geri döndü? İşte anlaşmanın perde arkası

EKİBİNDE ÇİÇEK VAR, TUNA BELİRSİZ

Burada yönetim ile bir araya gelen Çebi, herkesi tek tek dinledi. Yönetimin gündemindeki isimlerden Şenol Güneş ve Mircea Lucescu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu ve Güneş baskın çıktı. Ardından Çebi, 70 yaşındaki hocayı arayıp otele davet etti. Burada sezon planlaması ve sözleşme konusunu görüşüldü. Güneş'le +1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Bugün KAP'a bildirilecek olan Güneş'in ilk mesaisi yarın… İdmanda takımın başında olacak tecrübeli çalıştırıcı, pazar günü Ümraniyespor maçında da sahaya çıkacak. Güneş'in yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Ekibinde ise Şeref Çiçek'in olacağı, Tamer Tuna'nın da kabul etmesi halinde yardımcı antrenör olarak görev yapacağı aktarıldı.