Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim itirafı! "Beni istemişti..."

Belözoğlu, karşılaşmada orta sahadaki oyuncularının yaşadığı sakatlıkların kendilerini etkilediğinin altını çizerek, "Bizim için daha ilk yarıdan Mahmut'un sakatlanması, oraya Berkay'ı almamıza sebep oldu. Ondan sonra Lucas Biglia sakatlanınca oraya Ömer'i aldık. İkisi de aslında bu pozisyonu oynamaya, yan yana oynamaya çok alışık değiller. Bizim oyunumuzun tam merkezi olan iki oyuncu oyundan çıktı. Hem Lucas hem Mahmut. Burada gerçekçi olmak lazım. Fiorentina'nın kulübesiyle bizim kulübemiz arasında bir kalite farkı var." ifadelerini kullandı.

Fiorentina'nın oyunu almak için hamleler yaptığını anlatan Emre Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de elimden geldiğince ön tarafa sonradan iki hamle yaptım ama oyunu istediğimiz merkezde koruma ve taşıma anlamında eksik kaldık. Sonrasında da bir son 10 dakika bence istediğimiz gibi gitti. Orada birkaç pozisyona girebilirdik. Ama karşımızda 25 oyuncusuyla çok kaliteli bir takım var. Biz listeye 23 oyuncu yazabildik. Üç oyuncumuz sakat kaldı İstanbul'da. Biz buraya biraz eksik bir kadroyla geldik diyebiliriz."