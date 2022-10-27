Fenerbahçe’den AİHM başvurularıyla ilgili açıklama yapıldı!

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 2020 yılında kulübe, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen'e Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulu tarafından da onanan kararlarla, anayasanın düşünceyi açıklama hürriyetini güvence altına alan 26. madde ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. maddesi ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10. maddesinin ihlal edildiği savunuldu.

Verilen cezalarla ilgili AİHM nezdinde iki farklı başvuru yapıldığı ve sarı-lacivertli kulübün iki dosyada da uzlaşmayı nihai olarak kabul ettiği belirtilen açıklamada, "Anılan başvuruların her ikisiyle ilgili olarak da uyuşmazlığın AİHM'de henüz hakimler önünde yargılama süreci başlamadan kayıttan düşmesi ve sonuçlanması sağlanmış oldu. Böylelikle ihtilaflı bu durum AİHM nezdinde daha önce yine ülkemizle ilgili tesis edilen 18 Mayıs 2021 tarihli Sedat Doğan/Türkiye kararından, 28 Ocak 2020 tarihli Ali Rıza ve Diğerleri/Türkiye kararından ve başkaca örneklerden farklı olarak; ihlal olduğuna dair kararlar tesis edilmeden uzlaşma ile çözüme kavuşmuştur." denildi.

TFF tarafından, talimat ve düzenlemelerinde kararların gerekçeli verilmesine, kurulların seçim esaslarına, ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin gözetilmesi gereğine ilişkin bir takım güncellemeler ve değişiklikler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu vesileyle konuya adil ve hızlı çözüm getirerek, spor camiasına en güçlü mesajı vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir kez daha içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.