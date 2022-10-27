Kendimize geldik sırada G.Saray var

Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, son 2 maçta yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. Galatasaray'ın son haftalarda istediği sonuçları alamamasına rağmen kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan İtalyan hoca,diye konuştu.Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano ise Galatasaray'da forma giyen Torreira ve Muslera ile karşılıklı olarak oynadığını hatırlatarak,açıklamasında bulundu.