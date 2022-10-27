Kendimize geldik sırada G.Saray var

Karagümrük’ün İtalyan hocası Andrea Pirlo, “Aldığımız iki galibiyetle kendimize geldik. G.Saray’ı da yenip bu çıkışı sürdürmek istiyoruz” dedi
Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, son 2 maçta yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. Galatasaray'ın son haftalarda istediği sonuçları alamamasına rağmen kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan İtalyan hoca, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz.Savunmada ve hücumdaiyi önlemler alarak beraberoynamamız lazım. Her şeyinen iyisini yapmaya çalışacağız.Aldığımız iki galibiyetle kendimizegeldik. Galatasaray'ı dayenip bu çıkışı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
VİVİANO: MUSLERA VE TORREİRA UMARIM DİNLENİR!
Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano ise Galatasaray'da forma giyen Torreira ve Muslera ile karşılıklı olarak oynadığını hatırlatarak, "Bunlar büyükisimler, çok iyi oyuncular. Umuyorumki bu hafta oynamazlar, biraz dinlendirilirler" açıklamasında bulundu.