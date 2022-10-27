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Giriş Tarihi: 27.10.2022

Kendimize geldik sırada G.Saray var

Kendimize geldik sırada G.Saray var

Karagümrük’ün İtalyan hocası Andrea Pirlo, “Aldığımız iki galibiyetle kendimize geldik. G.Saray’ı da yenip bu çıkışı sürdürmek istiyoruz” dedi

Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, son 2 maçta yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. Galatasaray'ın son haftalarda istediği sonuçları alamamasına rağmen kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan İtalyan hoca, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Savunmada ve hücumda iyi önlemler alarak beraber oynamamız lazım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Aldığımız iki galibiyetle kendimize geldik. Galatasaray'ı da yenip bu çıkışı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

VİVİANO: MUSLERA VE TORREİRA UMARIM DİNLENİR!
Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano ise Galatasaray'da forma giyen Torreira ve Muslera ile karşılıklı olarak oynadığını hatırlatarak, "Bunlar büyük isimler, çok iyi oyuncular. Umuyorum ki bu hafta oynamazlar, biraz dinlendirilirler" açıklamasında bulundu.

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Kendimize geldik sırada G.Saray var
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