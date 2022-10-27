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Giriş Tarihi: 27.10.2022 23:44 Son Güncelleme: 27.10.2022 23:47

Son dakika haberi: Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı! Eşi ve oğluyla gezerken...

Son dakika haberi: Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı! Eşi ve oğluyla gezerken...

Bir dönem Arsenal forması giyen Pablo Marí, Milano'daki bir alışveriş merkezinde eşi ve oğluyla gezerken, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. İşte tüm detaylar...

İngiliz futbol takımı Arsenal'in eski defans oyuncusu Pablo Mari uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Express'te yer alan habere göre, Milano kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Aralarında Arsenal'den kiralık olarak Serie A kulübü Monza'da stoper olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcu Mari'nin de bulunduğu 3 kişinin durumunun "ciddi" olduğu belirtildi.

İddiaya göre saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti. Saldırganın süpermarket rafından aldığı bıçakla "rastgele" müşterileri yaraladığı aktarıldı.

29 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu kariyerine Mallorca'da başladı. 2020'de Arsenal formasını giyen oyuncu 12 maça katıldıktan sonra ağustosta Monza'ya kiralandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Monza CEO'su Adriano Galliani yaptığı açıklamada, "Oyuncumuzun hayati tehlikesi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı! Eşi ve oğluyla gezerken...
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