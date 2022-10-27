Son dakika haberi: Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı! Eşi ve oğluyla gezerken...

Express'te yer alan habere göre, Milano kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Aralarında Arsenal'den kiralık olarak Serie A kulübü Monza'da stoper olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcu Mari'nin de bulunduğu 3 kişinin durumunun "ciddi" olduğu belirtildi.