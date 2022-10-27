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Giriş Tarihi: 27.10.2022 20:34 Son Güncelleme: 27.10.2022 20:38

Son dakika: Trabzonspor'un Kızılyıldız maçı ilk 11'i belli oldu!

Son dakika: Trabzonspor’un Kızılyıldız maçı ilk 11’i belli oldu!

Son dakika haberleri... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

KIZILYILDIZ: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

Bordo-mavililer, bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan ayrılarak Sırbistan'a gelecek.

Karadeniz ekibi, bu akşam karşılaşmanın yapılacağı Rajko Mitic Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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Son dakika: Trabzonspor'un Kızılyıldız maçı ilk 11'i belli oldu!
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