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Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:27

Valerien Ismael'in Beşiktaş serüveni 19 maç sürdü

Valerien Ismael’in Beşiktaş serüveni 19 maç sürdü

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulüpte görev yaptığı süre boyunca beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulüpte görev yaptığı süre boyunca beklentileri karşılayamadı.

Geçen sezonun 31. haftasında teknik direktör Önder Karaveli'nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 32 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Siyah-beyazlı taraftarlarla güçlü bir bağ kuramadığı gözlemlenen Fransız teknik adam, alınan saha sonuçlarında da istikrar sağlayamadı.

Ismael, görev yaptığı süre boyunca sadece bir kez üst üste 3 galibiyet sevinci yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Beşiktaş'ın son 6 maçta sadece bir kez kazanması ve ligin son sıralarındaki Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olması, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin noktalanmasına sebep oldu.

DERBİ KAZANAMADI

Valerien Ismael, Beşiktaş'ta görev yaptığı süre boyunca derbi maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Derbilerde sadece Fenerbahçe'ye karşı saha kenarında yer alan Fransız çalıştırıcı, biri geçen sezon biri bu sezon olmak üzere oynanan 2 maçta da beraberlik yaşadı.

Ismael, 19 maçlık Beşiktaş kariyerinde Galatasaray'a karşı hiç görev yapmadı.

ŞAMPİYONLUKTAKİ RAKİPLERİNİ MAĞLUP EDEMEDİ

Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, zirve yarışında direkt rakipleriyle oynadığı maçlarda 3 puan sevinci yaşayamadı.

11 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve son şampiyon Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlarda sadece 2 puan toplayabildi.

Ismael'in en çok eleştiri topladığı nokta ise Beşiktaş'ın, şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle iç sahada oynamasına rağmen puan kaybetmesi oldu.

Medipol Başakşehir'e yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor karşılaşmasında alınan beraberlik, Ismael ile Beşiktaşlı taraftarların bağlarının koptuğu maç oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından ilk kez istifa tezahüratlarını seslendirdi.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Siyah-beyazlı takımdaki 19 maçlık serüveninde Ismael, bir karşılaşmada kırmızı kart gördü.

Medipol Başakşehir maçının son dakikalarında hakeme tepki gösteren Fransız teknik adam, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ismael, bir sonraki hafta İstanbulspor ile oynanan mücadelede takımının başında görev yapamadı.

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Valerien Ismael'in Beşiktaş serüveni 19 maç sürdü
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