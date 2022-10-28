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Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:11

Bıçaklı saldırıda yaralanan Pablo Mari, 2 ay sahalardan uzak kalacak

AA
Bıçaklı saldırıda yaralanan Pablo Mari, 2 ay sahalardan uzak kalacak

İtalya'nın Milano kentinde süpermarkette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yaralanan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Monza'nın İspanyol defans oyuncusu Pablo Mari'nin sahalardan 2 ay uzak kalacağı bildirildi.

Monza Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun bu sabah Milano'daki Niguarda Hastanesinde operasyon geçirdiği, 2-3 gün hastanede gözlem altında tutulacağını bildirildi. Operasyonun iyi geçtiği ve Mari'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bu arada, Monza Üst Yöneticisi (CEO) Adriano Galliani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Pablo Mari'nin dün akşam maruz kaldığı saldırının bütün takımda şok etkisi yaşattığını, bu nedenle Serie A'nın 12 haftasında 31 Ekim'de Bologna ile yapacakları maçın ertelenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Bıçaklı saldırı

Galliani, dün olayın ardından Mari'yi hastanede ziyaret etmiş ve basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Market arabasında çocuğu varmış, yanında da karısı ve hiçbir şey fark etmemiş. Sırtında çok güçlü bir kramp hissettiğini söyledi ki bu aslında söz konusu kişinin bıçağı. Muhtemelen onu uzun boylu olması kurtardı. Bir kişiyi boğazından bıçakladığını görmüş. Bu şok edici." ifadelerini kullanmıştı.

46 yaşındaki akli dengesi bozuk bir İtalyan vatandaşının süpermarketten aldığı bıçakla rastgele gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında Mari'nin de olduğu 5 kişi yaralanmış, 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

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Bıçaklı saldırıda yaralanan Pablo Mari, 2 ay sahalardan uzak kalacak
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