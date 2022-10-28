Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye Kadıköy’de yan bakılmıyor! Dikkat çeken istatistik...

3-0 yenik duruma düştüğü maçta Rennes'le 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon evinde bir başka oynuyor...

Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak bu kulvardaki yolculuğu son bulan sarılacivertliler, sonrasında yenilgi yüzü görmedi. Ligde Ümraniye (3-3) dün de aynı sonuçla Rennes'le berabere kalan Kanarya, 9 karşılaşmayı kazandı. Toplamda 11 maçta yenilmedi.

VALENCIA RENNES'İ SEVİYOR

Süper Lig'de 10 golü olan Enner Valencia, Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında ikinci golünü de Rennes'e attı. Ekvadorlu oyuncu, Fransa'daki karşılaşmada 90+2'de penaltıdan fileleri havalandırıp skoru 2-2'ye getirmişti

TRİBÜNLERE EŞLİK ETTİ

Bitiş düdüğü ile birlikte Jesus takımı toplayıp, Kadıköy'de kendilerini yalnız bırakmayan tribünleri alkışlattı. Portekizli hoca yapılan tezahüratlara elini havaya kaldırıp eşlik etti.