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Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:01

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda yarın A, B, C, D grupları, 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G, H gruplarındaki maçlar oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda yarın A, B, C, D grupları, 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G, H gruplarındaki maçlar oynanacak.

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

2 Kasım Çarşamba:

20.45 Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz)

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar yapılacak
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