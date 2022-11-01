Alternatifi olmayan tek adam!

Geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını masaya yatıran SABAH Spor yazarları, çarpıcı tespitlerde bulundu
SORU: F.Bahçe 34 gole ulaştı. Çok atıyorama hatalı goller yiyor. Eleştirilen Altay,Jesus'un korumasında. Kenarda bekleyenİrfan Can Eğribayat'a haksızlık mı yapılıyor?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Kaleci Altay takımınhem kaptanı hem birinci kalecisi. Ondan hemenvazgeçmek zorlu maratonda kolay değil. Jesus dabunun bilincinde. Onu kazanıp forma girmesi içinuğraşıyor. F.Bahçe gollere devam ediyor. Haftadaiki maç oynanıyor ve buna rağmenhücumda pozisyonlar buluyor amadefans bloğunun önde çizgi halindeyakalanması her an başa iş açabilir.Ümraniye, Karagümrükve İstanbulspor gibi takımlarkarşısında ikisi içeride 9 golyemek normal değil. Herzaman bunların altından kalkmakmümkün olamayabilir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Altay buligin en iyi iki kalecisinden biri. Hatayaptı diye silemezsiniz. Geçen sezonsakatlanmasa, belki de Trabzonspor bukadar kolay şampiyon olamayacaktı. İrfanCan Eğribayat'a düşen, rekabetin ortağı olmayıhak etmek. Bazı haftalar yedek bile yazılmadı."Kale değişsin" diyenler bunu atlamasın.Jesus, Fenerbahçe taraftarının bu öfkeli veyıkıcı tavrının önüne geçmek için bu çıkışları yaptı.Alternatifi olmayan tek oyuncusu var; o da Altay.Takım kazanırken, bunun keyfini sürmek yerineoyuncuyu linçlemek sağlıklı bir ruh hali değil zaten.
BÜLENT TİMURLENK: Jesus'un, defansıorta sahaya yakın kurması rakipleri Altay ilekarşı karşıya bırakıyor. Altay formda mı? Değil.İrfan Can, F.Bahçe kalesini hiç korudu mu?Korumadı. F.Bahçe, taraftarını mest eden, bolgollü bir sezon geçiriyor. Altay bu kulübün tapulumalı ama F.Bahçe, Altay'ın değil. Onu sosyal medyabataklığına çektiler. Çünkü ellerindeki tek linç malzemesibu. Sorun şudur; yıllarca F.Bahçe kötüykenbunun ekmeğini yiyenler, F.Bahçe coştuğundaaçlıklarını Altay'ı ısırarak gideriyorlar.
FATİH DOĞAN: F.Bahçe'nin çok gol atmasıfutbolu güzelleştiriyor. Yediğinizden fazla atıpkazandığınız müddetçe de sorun olmuyor. AncakF.Bahçe, Rennes gibi güçlü kanat hücumcularasahip takımlar karşısında zorlanacağınıbir kez daha gösterdi. Jesus'un Rennesmaçındaki sağda Osayi Samuel, solda Lincoln'lü Aplanı çöktü. Ama tecrübeli bir teknik adam olarakhemen B planını devreye sokarak oyunu dengeledive muhteşem bir dönüşe imza attı. Bir teknik adamher türlü değişken oyunda A, B, C planlarına sahipolmalıdır. Rotasyon ustası Jesus'ubu yapısı güçlü kılıyor. Ancak Aplanını da konuşmak gerekir. İddiaediyorum, solda Alioski, sağdaFerdi ile başlasaydı F.Bahçe 3-0geriye düşmezdi. Jesus'un Altaykararı doğru. Kaptanın arkasındadurması çok isabetli. BenJesus'un Altay iyi oynamaya başladığındaİrfan Can'a şans vereceğinidüşünüyorum. Umarım bu geçolmaz çünkü asıl sıkıntı her mevkiderotasyon yapan Jesus'un olası bir Altaysakatlığında B planının olup olmadığı.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, kolaybir fikstür çekmiş ve bunun meyvesini yiyorlar.Jesus'un disiplinini, çalışkanlığını, hırsını ve adaletduygusunu kadrodaki tüm oyuncular kabul etmiş.Jesus pişiriyor, oyuncular yiyor. Yemeğe itirazeden yok. Kaleci Altay'a Portekizli hocanınsahip çıkmasını doğru buluyorum.Çünkü Jesus'un oyunplanı, bu tür golleri yemeyemüsait. Ama ön taraf okadar kaliteli ki F.Bahçeyediğinden fazlasını atıyor.Altay varkenkalede İrfan Can,ilk 11'de oynamaz.Sadecekupa maçlarındaya daAltay'ınsakatlığındakaleyidevralır.
REKABETİ ARTIRIR YARALARI SARAR
SORU: Beşiktaş, Şenol Güneş ile yeni biryola çıktı ve ilk maçta farklı kazandı. Bundansonraki süreçte takımda neler değişir?
FATİH DOĞAN: Beşiktaş Başkanı Ahmet NurÇebi kaç haftadırmuhtemeldir ki sıkıntıdan uyuyamıyordur. Öncekigece deliksiz uyumuştur! Latife bir yana artık işininehli Şenol Güneş'e anahtarı bıraktı. İsmael projesiyanlıştı. Dönüldü. Pazar Dolmabahçe'de, dünde Ümraniye'de idmandaydım. Beşiktaş'a 'GüzGüneşi' doğdu. Psikolojik toparlanma sağlanmışancak İsmael'in açtığı yaraların tedavisi için zamanaihtiyaç var. Dün hoca tedaviye başladı. Özetle yarınlarGüneş'le dünden çok daha aydınlık olacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol hoca bu ligin çalışanformüllerini biliyor. 10 oyuncusunda Premier Liggeçmişi olan bir takım, daha net skorlar almalı.Şimdi ayağı daha yere basan, rakibe göre aksiyonalan ve dengeli oynamaya çalışan bir takım göreceğiz.Ama bunlarla bitmiyor her şey. Şenol hoca iki şamp-iyonluk alırken çok önemli oyuncularla çalıştı. En sonTalisca ile zirveye yürüdü ve sonrasında Quaresmayetmedi ona. Oyunculardan çok şey talep edecek.Ritmi bulurlarsa, istikrar kazanırlar.
BÜLENT TİMURLENK: Şenol Güneşsadece İsmael'in yerine gelmedi, o dönemin futbolaklı Ceyhun Kazancı için kullandığı ifadelerlede 'Ümraniye'nin tek patronu benim' mesajınıverdi. Kalan iki maçta Ghezzal'ın olmadığını düşünürsekGüneş'in Ümraniye maçıyla beraber uyguladığı4-1-2-1-2 dizilişine devam edeceğini ve derbideDele Alli yerine Redmond ile başlayacağını düşünüyorum.Dünya Kupası arası Güneş için sezon başıkampı gibi olacak. Aradaki fark, herkesin sıfır puandaolmadığı gerçeği. Ama lig uzun bir maraton. Kimseyarışın 3'te biri geride kalmışken pes etmez.
LEVENT TÜZEMEN: Skor belki görkemliolabilir ama Ümraniye'nin kadro kalitesi, Beşiktaş'akafa tutmaya yetmezdi. Şenol hoca maç sonu oyunubeğenmezken aslında Ümraniye'nin hatalarını öneçıkartıp yenilen iki kolay gole de dokundu. Güneş'inolduğu yerde disiplin ve adalet vardır. Yerli oyuncularada forma için fırsat oluşur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Şenol Güneş, Beşiktaş'ayeni bir hava getirdi.Ancak yorumlarabakıyorum, yine çokerken methiyeler başladı.Beşiktaş'ın yendiğirakibinin ligde ikipuanı var. Bu normalbir netice.Bakalım derbi sonrasıgörüşler nasılolacak?
İNANMAK, GÜVEN VE SABIR = TOGG
SORU: Her kesimden milliarabamız TOGG için yorum veövgüler var. Siz neler söylersiniz?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Çok önemlibir kazanç. Artık kendi arabamızı kendimizüreteceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Ben debundan dolayı mutluluk duyuyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Bir Türk insanı olarakyerli ve milli arabamızı üretmenin gururunuve mutluluğunu yaşıyorum. TOGG, sadece otomobildünyasında bir çığır açmayacaktır, kirlenen dünyanıntemiz hava solumasına katkı sağlayacaktır. TOGG,marttan itibaren Türkiye yollarında olacaktır ve birçokülke bu arabaları almak için sıraya girecektir. BaştaCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmaküzere TOGG'un yapımında emeği geçen herkeseteşekkür ediyorum.
FATİH DOĞAN: Devrim ile başlayan Türkiye'nin otomobil hayalleri ve hamlesi 61 yıl aradan sonra TOGG akıllı cihazlarıyla gerçeğe dönüştü. Gelinen bu seviyeyi gördükten sonra elektrikli araç başlangıcıyla bu alanda artık 'Biz de varız' inancına sahip oldum. Büyükgururla kutladığımız Cumhuriyetimizin99. yılı ve bayram için çok güzel veanlamlı bir hediye. Emeği geçenleri, milli hayali gerçeğe dönüştürenleri kutluyorum.
BÜLENT TİMURLENK: Kapalıçarşı'daki bir zanaatkardan bir teknoloji şirketinde çalışan mühendise kadar, bir tarlayı hasat eden çiftçiden okuma yazma öğreten öğretmenlerimize kadar bu ülkenin insan kaynağına ve emeğine güvendiğiniz zaman her şeyi ama her şeyi yapabilirsiniz. TOGG da bunun bir örneği.
GÜRCAN BİLGİÇ: Elektrikli olması bile yeter zaten. Avrupa 2035'ten itibaren fosil yakıtlı araba üretimini yasakladı. Biz 10 yılönceden bu gelişim için kararverdik, kolları sıvadık. Model olarak güven veriyor. Üretim altyapısı için yan sanayiler devreye sokulduğunda ülke ekonomisine katkısı da farklılaşacak. Bu arabayı özellikle ülke içindeki rekabette de avantajlı kılmalıyız.
BOL GOLLÜ GEÇER, %51 G.SARAY ALIR
SORU: Bu hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisivar. Bir yanda Okan Buruk, diğer yanda ŞenolGüneş… Bu maçı kim kazanır?
BÜLENT TİMURLENK: Derbinin kazananı belli:F.Bahçe… Jesus'un takımı, Sivas ve Giresun maçlarını içerideoynayacak. Derbi berabere biterse iki ezeli rakibineiki puan; bir taraf kazanırsa kaybedene 3puan daha fark atacak. G.Saray'ın hücum iştahı varancak bugüne kadar büyük maç kazanacak isabet oranıyok. Beşiktaş, 5 golle kazandı ama Güneş'in baklava ortasahası, bekleri zor durumda bıraktı. Abdülkerim'in yokluğundaBeşiktaş'ta sağ tarafta Cenk, G.Saray için en büyüktehdit. Ev sahibinde ise Rashica'nın, Masuaku üzerindeüstünlük sağlaması kuvvetle muhtemel. Derbiler sezonunromanından ayrı bir hikâyedir. G.Saray tribünlerinde25 bin taraftarın koltukları blokeli. O koltuklar dolarama 'Taraftar mı gelir, seyirci mi' derseniz ikincisi derim .Derbileri seyirci değil taraftar kazandırır.
FATİH DOĞAN: Seyircisi önünde oynayan, derbininfavorisidir. Ama sahada eski Beşiktaş olmayacak.Güneş'in gelişi kendini gösterdi. Oyunun en büyük değiş-imi, geçiş yollarını ve oyun planını Güneş'in orta saha oyuncularıüzerine kurması. Yani Josef'i, Gedson'u, Salih'i veDele Alli'yi öne çıkartacak güçlü bir orta saha vadediyor. Buda G.Saray'ın zayıf olduğu bir nokta. Sol bekleri ve savunmadengesizlikleri her iki takımın da zayıf karnı. Beşiktaş' ıgüçlü kılan ise Cenk'in dönüşü ve değişen oyun yapısıylaWeghorst ile daha güçlü bir hücum hattına sahip olması .Beşiktaş'ın derbiyi kazanacağını düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Derbilerde hangi takım sahasındaoynuyorsa bir adım öndedir. G.Saray da önemli birseyirci avantajına sahip. Enteresan bir maç olacak.B uradateknik adamların dokunuşlarını iyice gözlemlemefırsatı bulacağız. İki takım da kazanmak isteyecek. Amaher şeye rağmen beraberlik halinde Beşiktaş mutlu olur.
LEVENT TÜZEMEN: Şenol Güneş tecrübeli birisim, rakibe göre oyun planı geliştirir. Okan Buruk şampiyonlukyaşamış bir hoca olarak evindeki ilk derbis-ini kazanmak isteyecektir. G.Saraylı oyuncuların bu sezonlider takımlara karşı kazandığını ve Trabzonspor, AdanaDemirspor gibi iki gövdeli takıma karşı galibiyeti kaçırdıklarınıdüşünürsek Beşiktaş derbisine bir adımönde çıkarlar. % 51 G.Saray kazanır diyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol hoca bu derbilerinustası. Yükü Okan Buruk'a bırakıp, kaybetmemekisteyecektir. Bu durumdan fırsatarayacaklar. Benim merakım, Beşiktaş'ın 60dakikadan sonra gerileyen fizik gücünün, bumaçta ekonomik kalıp-kalmayacağı. İki takımında defansları çok hata yapıyor. Karşılıklı goller deolacaktır. Ama oyuncu kalitesi, eğer doğrukonsantrasyon sağlanırsa Galatasaray'ıkazanmaya yakın takım yapıyor.
DERBİDE DÜDÜK MELER'DE OLMALI
SORU: Derbi için hakem tahmininiz var mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Tahminim Halil UmutMeler veya Atilla Karaoğlan görev yapar.
LEVENT TÜZEMEN: Dünya Kupası öncesison derbi olacak. Türkiye'nin en formda hakemiHalil Umut Meler. FIFA'nın elit kategorisindebulunan Meler bu derbide düdük çalmalıdır.
FATİH DOĞAN: Düdük Atilla Karaoğlan'da olmalı.
BÜLENT TİMURLENK: Derbiyi kimin yöneteceğikadar VAR odasında kimin oturacağı da önemli. Futbolhafızamı 'x hakem, y maçta şu hatayı yaptı' diye doldurmayıhiçbir zaman tercih etmedim. Bu derbilerde yıllarcailk akla gelen isimler Çakır ve Aydınus oldu. Benim tahminimHalil Umut Meler düdük çalacak.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sanırım Halil Umut Meler'i bu maça sakladılar.'Algoritma karar veriyor' açıklaması yapılıyor amasüreç en iyi hakem üstünde hepimizi birleştiriyor. Böylesinebaskıyı başkası kaldıramaz.