Alternatifi olmayan tek adam!

Kaleci Altay takımınhem kaptanı hem birinci kalecisi. Ondan hemenvazgeçmek zorlu maratonda kolay değil. Jesus dabunun bilincinde. Onu kazanıp forma girmesi içinuğraşıyor. F.Bahçe gollere devam ediyor. Haftadaiki maç oynanıyor ve buna rağmenhücumda pozisyonlar buluyor amadefans bloğunun önde çizgi halindeyakalanması her an başa iş açabilir.Herzaman bunların altından kalkmakmümkün olamayabilir.Altay buligin en iyi iki kalecisinden biri. Hatayaptı diye silemezsiniz. Geçen sezonsakatlanmasa, belki de Trabzonspor bukadar kolay şampiyon olamayacaktı. İrfanCan Eğribayat'a düşen, rekabetin ortağı olmayıhak etmek.Jesus, Fenerbahçe taraftarının bu öfkeli veyıkıcı tavrının önüne geçmek için bu çıkışları yaptı.Alternatifi olmayan tek oyuncusu var; o da Altay.Takım kazanırken, bunun keyfini sürmek yerineoyuncuyu linçlemek sağlıklı bir ruh hali değil zaten.Jesus'un, defansıorta sahaya yakın kurması rakipleri Altay ilekarşı karşıya bırakıyor.F.Bahçe, taraftarını mest eden, bolgollü bir sezon geçiriyor. Altay bu kulübün tapulumalı ama F.Bahçe, Altay'ın değil. Onu sosyal medyabataklığına çektiler. Çünkü ellerindeki tek linç malzemesibu. Sorun şudur; yıllarca F.Bahçe kötüykenbunun ekmeğini yiyenler, F.Bahçe coştuğundaaçlıklarını Altay'ı ısırarak gideriyorlar.F.Bahçe'nin çok gol atmasıfutbolu güzelleştiriyor. Yediğinizden fazla atıpkazandığınız müddetçe de sorun olmuyor.Jesus'un Rennesmaçındaki sağda Osayi Samuel, solda Lincoln'lü Aplanı çöktü. Ama tecrübeli bir teknik adam olarakhemen B planını devreye sokarak oyunu dengeledive muhteşem bir dönüşe imza attı. Bir teknik adamher türlü değişken oyunda A, B, C planlarına sahipolmalıdır.Ancak Aplanını da konuşmak gerekir. İddiaediyorum, solda Alioski, sağdaFerdi ile başlasaydı F.Bahçe 3-0geriye düşmezdi. Jesus'un Altaykararı doğru. Kaptanın arkasındadurması çok isabetli. BenJesus'un Altay iyi oynamaya başladığındaİrfan Can'a şans vereceğinidüşünüyorum. Umarım bu geçolmaz çünkü asıl sıkıntı her mevkiderotasyon yapan Jesus'un olası bir Altaysakatlığında B planının olup olmadığı.F.Bahçe, kolaybir fikstür çekmiş ve bunun meyvesini yiyorlar.Jesus'un disiplinini, çalışkanlığını, hırsını ve adaletduygusunu kadrodaki tüm oyuncular kabul etmiş.Kaleci Altay'a Portekizli hocanınsahip çıkmasını doğru buluyorum.Çünkü Jesus'un oyunplanı, bu tür golleri yemeyemüsait. Ama ön taraf okadar kaliteli ki F.Bahçeyediğinden fazlasını atıyor.Sadecekupa maçlarındaya daAltay'ınsakatlığındakaleyidevralır.Beşiktaş Başkanı Ahmet NurÇebi kaç haftadırmuhtemeldir ki sıkıntıdan uyuyamıyordur.Latife bir yana artık işininehli Şenol Güneş'e anahtarı bıraktı. İsmael projesiyanlıştı. Dönüldü. Pazar Dolmabahçe'de, dünde Ümraniye'de idmandaydım.Psikolojik toparlanma sağlanmışancak İsmael'in açtığı yaraların tedavisi için zamanaihtiyaç var. Dün hoca tedaviye başladı. Özetle yarınlarGüneş'le dünden çok daha aydınlık olacaktır.Şenol hoca bu ligin çalışanformüllerini biliyor.Şimdi ayağı daha yere basan, rakibe göre aksiyonalan ve dengeli oynamaya çalışan bir takım göreceğiz.Ama bunlarla bitmiyor her şey. Şenol hoca iki şamp-iyonluk alırken çok önemli oyuncularla çalıştı. En sonTalisca ile zirveye yürüdü ve sonrasında Quaresmayetmedi ona. Oyunculardan çok şey talep edecek.Ritmi bulurlarsa, istikrar kazanırlar.Şenol Güneşsadece İsmael'in yerine gelmedi, o dönemin futbolaklı Ceyhun Kazancı için kullandığı ifadelerlede 'Ümraniye'nin tek patronu benim' mesajınıverdi. Kalan iki maçta Ghezzal'ın olmadığını düşünürsekGüneş'in Ümraniye maçıyla beraber uyguladığı4-1-2-1-2 dizilişine devam edeceğini ve derbideDele Alli yerine Redmond ile başlayacağını düşünüyorum.Aradaki fark, herkesin sıfır puandaolmadığı gerçeği. Ama lig uzun bir maraton. Kimseyarışın 3'te biri geride kalmışken pes etmez.Skor belki görkemliolabilir ama Ümraniye'nin kadro kalitesi, Beşiktaş'akafa tutmaya yetmezdi. Şenol hoca maç sonu oyunubeğenmezken aslında Ümraniye'nin hatalarını öneçıkartıp yenilen iki kolay gole de dokundu. Güneş'inolduğu yerde disiplin ve adalet vardır. Yerli oyuncularada forma için fırsat oluşur.Şenol Güneş, Beşiktaş'ayeni bir hava getirdi.Ancak yorumlarabakıyorum, yine çokerken methiyeler başladı.Beşiktaş'ın yendiğirakibinin ligde ikipuanı var.Çok önemlibir kazanç. Artık kendi arabamızı kendimizüreteceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Ben debundan dolayı mutluluk duyuyorum.Bir Türk insanı olarakyerli ve milli arabamızı üretmenin gururunuve mutluluğunu yaşıyorum. TOGG, sadece otomobildünyasında bir çığır açmayacaktır, kirlenen dünyanıntemiz hava solumasına katkı sağlayacaktır. TOGG,marttan itibaren Türkiye yollarında olacaktır ve birçokülke bu arabaları almak için sıraya girecektir. BaştaCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmaküzere TOGG'un yapımında emeği geçen herkeseteşekkür ediyorum.Devrim ile başlayan Türkiye'nin otomobil hayalleri ve hamlesi 61 yıl aradan sonra TOGG akıllı cihazlarıyla gerçeğe dönüştü. Gelinen bu seviyeyi gördükten sonra elektrikli araç başlangıcıyla bu alanda artık 'Biz de varız' inancına sahip oldum.Emeği geçenleri, milli hayali gerçeğe dönüştürenleri kutluyorum.Kapalıçarşı'daki bir zanaatkardan bir teknoloji şirketinde çalışan mühendise kadar, bir tarlayı hasat eden çiftçiden okuma yazma öğreten öğretmenlerimize kadar bu ülkenin insan kaynağına ve emeğine güvendiğiniz zaman her şeyi ama her şeyi yapabilirsiniz. TOGG da bunun bir örneği.Elektrikli olması bile yeter zaten. Avrupa 2035'ten itibaren fosil yakıtlı araba üretimini yasakladı.Model olarak güven veriyor. Üretim altyapısı için yan sanayiler devreye sokulduğunda ülke ekonomisine katkısı da farklılaşacak. Bu arabayı özellikle ülke içindeki rekabette de avantajlı kılmalıyız.Derbinin kazananı belli:F.Bahçe… Jesus'un takımı, Sivas ve Giresun maçlarını içerideoynayacak.G.Saray'ın hücum iştahı varancak bugüne kadar büyük maç kazanacak isabet oranıyok. Beşiktaş, 5 golle kazandı ama Güneş'in baklava ortasahası, bekleri zor durumda bıraktı. Abdülkerim'in yokluğundaBeşiktaş'ta sağ tarafta Cenk, G.Saray için en büyüktehdit. Ev sahibinde ise Rashica'nın, Masuaku üzerindeüstünlük sağlaması kuvvetle muhtemel. Derbiler sezonunromanından ayrı bir hikâyedir.O koltuklar dolarama 'Taraftar mı gelir, seyirci mi' derseniz ikincisi derim .Derbileri seyirci değil taraftar kazandırır.Seyircisi önünde oynayan, derbininfavorisidir. Ama sahada eski Beşiktaş olmayacak.Güneş'in gelişi kendini gösterdi. Oyunun en büyük değiş-imi, geçiş yollarını ve oyun planını Güneş'in orta saha oyuncularıüzerine kurması. Yani Josef'i, Gedson'u, Salih'i veDele Alli'yi öne çıkartacak güçlü bir orta saha vadediyor. Buda G.Saray'ın zayıf olduğu bir nokta. Sol bekleri ve savunmadengesizlikleri her iki takımın da zayıf karnı. Beşiktaş' ıgüçlü kılan ise Cenk'in dönüşü ve değişen oyun yapısıylaWeghorst ile daha güçlü bir hücum hattına sahip olması .Derbilerde hangi takım sahasındaoynuyorsa bir adım öndedir. G.Saray da önemli birseyirci avantajına sahip. Enteresan bir maç olacak.İki takım da kazanmak isteyecek. Amaher şeye rağmen beraberlik halinde Beşiktaş mutlu olur.Şenol Güneş tecrübeli birisim, rakibe göre oyun planı geliştirir. Okan Buruk şampiyonlukyaşamış bir hoca olarak evindeki ilk derbis-ini kazanmak isteyecektir. G.Saraylı oyuncuların bu sezonlider takımlara karşı kazandığını ve Trabzonspor, AdanaDemirspor gibi iki gövdeli takıma karşı galibiyeti kaçırdıklarınıdüşünürsek Beşiktaş derbisine bir adımönde çıkarlar. % 51 G.Saray kazanır diyorum.Şenol hoca bu derbilerinustası. Yükü Okan Buruk'a bırakıp, kaybetmemekisteyecektir. Bu durumdan fırsatarayacaklar. Benim merakım, Beşiktaş'ın 60dakikadan sonra gerileyen fizik gücünün, bumaçta ekonomik kalıp-kalmayacağı. İki takımında defansları çok hata yapıyor. Karşılıklı goller deolacaktır.Tahminim Halil UmutMeler veya Atilla Karaoğlan görev yapar.Dünya Kupası öncesison derbi olacak. Türkiye'nin en formda hakemiHalil Umut Meler. FIFA'nın elit kategorisindebulunan Meler bu derbide düdük çalmalıdır.Düdük Atilla Karaoğlan'da olmalı.Derbiyi kimin yöneteceğikadar VAR odasında kimin oturacağı da önemli. Futbolhafızamı 'x hakem, y maçta şu hatayı yaptı' diye doldurmayıhiçbir zaman tercih etmedim. Bu derbilerde yıllarcailk akla gelen isimler Çakır ve Aydınus oldu. Benim tahminimHalil Umut Meler düdük çalacak.Sanırım Halil Umut Meler'i bu maça sakladılar.'Algoritma karar veriyor' açıklaması yapılıyor amasüreç en iyi hakem üstünde hepimizi birleştiriyor. Böylesinebaskıyı başkası kaldıramaz.