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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Alternatifi olmayan tek adam!

MURAT ÖZBOSTAN
Alternatifi olmayan tek adam!

Geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını masaya yatıran SABAH Spor yazarları, çarpıcı tespitlerde bulundu

SORU: F.Bahçe 34 gole ulaştı. Çok atıyor ama hatalı goller yiyor. Eleştirilen Altay, Jesus'un korumasında. Kenarda bekleyen İrfan Can Eğribayat'a haksızlık mı yapılıyor?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Kaleci Altay takımın hem kaptanı hem birinci kalecisi. Ondan hemen vazgeçmek zorlu maratonda kolay değil. Jesus da bunun bilincinde. Onu kazanıp forma girmesi için uğraşıyor. F.Bahçe gollere devam ediyor. Haftada iki maç oynanıyor ve buna rağmen hücumda pozisyonlar buluyor ama defans bloğunun önde çizgi halinde yakalanması her an başa iş açabilir. Ümraniye, Karagümrük ve İstanbulspor gibi takımlar karşısında ikisi içeride 9 gol yemek normal değil. Her zaman bunların altından kalkmak mümkün olamayabilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Altay bu ligin en iyi iki kalecisinden biri. Hata yaptı diye silemezsiniz. Geçen sezon sakatlanmasa, belki de Trabzonspor bu kadar kolay şampiyon olamayacaktı. İrfan Can Eğribayat'a düşen, rekabetin ortağı olmayı hak etmek. Bazı haftalar yedek bile yazılmadı. "Kale değişsin" diyenler bunu atlamasın. Jesus, Fenerbahçe taraftarının bu öfkeli ve yıkıcı tavrının önüne geçmek için bu çıkışları yaptı. Alternatifi olmayan tek oyuncusu var; o da Altay. Takım kazanırken, bunun keyfini sürmek yerine oyuncuyu linçlemek sağlıklı bir ruh hali değil zaten.




BÜLENT TİMURLENK: Jesus'un, defansı orta sahaya yakın kurması rakipleri Altay ile karşı karşıya bırakıyor. Altay formda mı? Değil. İrfan Can, F.Bahçe kalesini hiç korudu mu? Korumadı. F.Bahçe, taraftarını mest eden, bol gollü bir sezon geçiriyor. Altay bu kulübün tapulu malı ama F.Bahçe, Altay'ın değil. Onu sosyal medya bataklığına çektiler. Çünkü ellerindeki tek linç malzemesi bu. Sorun şudur; yıllarca F.Bahçe kötüyken bunun ekmeğini yiyenler, F.Bahçe coştuğunda açlıklarını Altay'ı ısırarak gideriyorlar.

FATİH DOĞAN: F.Bahçe'nin çok gol atması futbolu güzelleştiriyor. Yediğinizden fazla atıp kazandığınız müddetçe de sorun olmuyor. Ancak F.Bahçe, Rennes gibi güçlü kanat hücumculara sahip takımlar karşısında zorlanacağını bir kez daha gösterdi. Jesus'un Rennes maçındaki sağda Osayi Samuel, solda Lincoln'lü A planı çöktü. Ama tecrübeli bir teknik adam olarak hemen B planını devreye sokarak oyunu dengeledi ve muhteşem bir dönüşe imza attı. Bir teknik adam her türlü değişken oyunda A, B, C planlarına sahip olmalıdır. Rotasyon ustası Jesus'u bu yapısı güçlü kılıyor. Ancak A planını da konuşmak gerekir. İddia ediyorum, solda Alioski, sağda Ferdi ile başlasaydı F.Bahçe 3-0 geriye düşmezdi. Jesus'un Altay kararı doğru. Kaptanın arkasında durması çok isabetli. Ben Jesus'un Altay iyi oynamaya başladığında İrfan Can'a şans vereceğini düşünüyorum. Umarım bu geç olmaz çünkü asıl sıkıntı her mevkide rotasyon yapan Jesus'un olası bir Altay sakatlığında B planının olup olmadığı.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, kolay bir fikstür çekmiş ve bunun meyvesini yiyorlar. Jesus'un disiplinini, çalışkanlığını, hırsını ve adalet duygusunu kadrodaki tüm oyuncular kabul etmiş. Jesus pişiriyor, oyuncular yiyor. Yemeğe itiraz eden yok. Kaleci Altay'a Portekizli hocanın sahip çıkmasını doğru buluyorum. Çünkü Jesus'un oyun planı, bu tür golleri yemeye müsait. Ama ön taraf o kadar kaliteli ki F.Bahçe yediğinden fazlasını atıyor. Altay varken kalede İrfan Can, ilk 11'de oynamaz. Sadece kupa maçlarında ya da Altay'ın sakatlığında kaleyi devralır.

REKABETİ ARTIRIR YARALARI SARAR

SORU: Beşiktaş, Şenol Güneş ile yeni bir yola çıktı ve ilk maçta farklı kazandı. Bundan sonraki süreçte takımda neler değişir?

FATİH DOĞAN: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kaç haftadır muhtemeldir ki sıkıntıdan uyuyamıyordur. Önceki gece deliksiz uyumuştur! Latife bir yana artık işinin ehli Şenol Güneş'e anahtarı bıraktı. İsmael projesi yanlıştı. Dönüldü. Pazar Dolmabahçe'de, dün de Ümraniye'de idmandaydım. Beşiktaş'a 'Güz Güneşi' doğdu. Psikolojik toparlanma sağlanmış ancak İsmael'in açtığı yaraların tedavisi için zamana ihtiyaç var. Dün hoca tedaviye başladı. Özetle yarınlar Güneş'le dünden çok daha aydınlık olacaktır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol hoca bu ligin çalışan formüllerini biliyor. 10 oyuncusunda Premier Lig geçmişi olan bir takım, daha net skorlar almalı. Şimdi ayağı daha yere basan, rakibe göre aksiyon alan ve dengeli oynamaya çalışan bir takım göreceğiz. Ama bunlarla bitmiyor her şey. Şenol hoca iki şamp-i yonluk alırken çok önemli oyuncularla çalıştı. En son Talisca ile zirveye yürüdü ve sonrasında Quaresma yetmedi ona. Oyunculardan çok şey talep edecek. Ritmi bulurlarsa, istikrar kazanırlar.




BÜLENT TİMURLENK: Şenol Güneş sadece İsmael'in yerine gelmedi, o dönemin futbol aklı Ceyhun Kazancı için kullandığı ifadelerle de 'Ümraniye'nin tek patronu benim' mesajını verdi. Kalan iki maçta Ghezzal'ın olmadığını düşünürsek Güneş'in Ümraniye maçıyla beraber uyguladığı 4-1-2-1-2 dizilişine devam edeceğini ve derbide Dele Alli yerine Redmond ile başlayacağını düşünüyorum. Dünya Kupası arası Güneş için sezon başı kampı gibi olacak. Aradaki fark, herkesin sıfır puanda olmadığı gerçeği. Ama lig uzun bir maraton. Kimse yarışın 3'te biri geride kalmışken pes etmez.

LEVENT TÜZEMEN: Skor belki görkemli olabilir ama Ümraniye'nin kadro kalitesi, Beşiktaş'a kafa tutmaya yetmezdi. Şenol hoca maç sonu oyunu beğenmezken aslında Ümraniye'nin hatalarını öne çıkartıp yenilen iki kolay gole de dokundu. Güneş'in olduğu yerde disiplin ve adalet vardır. Yerli oyunculara da forma için fırsat oluşur.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Şenol Güneş, Beşiktaş'a yeni bir hava getirdi. Ancak yorumlara bakıyorum, yine çok erken methiyeler başladı. Beşiktaş'ın yendiği rakibinin ligde iki puanı var. Bu normal bir netice. Bakalım derbi sonrası görüşler nasıl olacak?

İNANMAK, GÜVEN VE SABIR = TOGG

SORU: Her kesimden milli arabamız TOGG için yorum ve övgüler var. Siz neler söylersiniz?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Çok önemli bir kazanç. Artık kendi arabamızı kendimiz üreteceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Ben de bundan dolayı mutluluk duyuyorum.

LEVENT TÜZEMEN: Bir Türk insanı olarak yerli ve milli arabamızı üretmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. TOGG, sadece otomobil dünyasında bir çığır açmayacaktır, kirlenen dünyanın temiz hava solumasına katkı sağlayacaktır. TOGG, marttan itibaren Türkiye yollarında olacaktır ve birçok ülke bu arabaları almak için sıraya girecektir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TOGG'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.




FATİH DOĞAN: Devrim ile başlayan Türkiye'nin otomobil hayalleri ve hamlesi 61 yıl aradan sonra TOGG akıllı cihazlarıyla gerçeğe dönüştü. Gelinen bu seviyeyi gördükten sonra elektrikli araç başlangıcıyla bu alanda artık 'Biz de varız' inancına sahip oldum. Büyük gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 99. yılı ve bayram için çok güzel ve anlamlı bir hediye. Emeği geçenleri, milli hayali gerçeğe dönüştürenleri kutluyorum.

BÜLENT TİMURLENK: Kapalıçarşı'daki bir zanaatkardan bir teknoloji şirketinde çalışan mühendise kadar, bir tarlayı hasat eden çiftçiden okuma yazma öğreten öğretmenlerimize kadar bu ülkenin insan kaynağına ve emeğine güvendiğiniz zaman her şeyi ama her şeyi yapabilirsiniz. TOGG da bunun bir örneği.

GÜRCAN BİLGİÇ: Elektrikli olması bile yeter zaten. Avrupa 2035'ten itibaren fosil yakıtlı araba üretimini yasakladı. Biz 10 yıl önceden bu gelişim için karar verdik, kolları sıvadık. Model olarak güven veriyor. Üretim altyapısı için yan sanayiler devreye sokulduğunda ülke ekonomisine katkısı da farklılaşacak. Bu arabayı özellikle ülke içindeki rekabette de avantajlı kılmalıyız.

BOL GOLLÜ GEÇER, %51 G.SARAY ALIR

SORU: Bu hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. Bir yanda Okan Buruk, diğer yanda Şenol Güneş… Bu maçı kim kazanır?

BÜLENT TİMURLENK: Derbinin kazananı belli: F.Bahçe… Jesus'un takımı, Sivas ve Giresun maçlarını içeride oynayacak. Derbi berabere biterse iki ezeli rakibine iki puan; bir taraf kazanırsa kaybedene 3 puan daha fark atacak. G.Saray'ın hücum iştahı var ancak bugüne kadar büyük maç kazanacak isabet oranı yok. Beşiktaş, 5 golle kazandı ama Güneş'in baklava orta sahası, bekleri zor durumda bıraktı. Abdülkerim'in yokluğunda Beşiktaş'ta sağ tarafta Cenk, G.Saray için en büyük tehdit. Ev sahibinde ise Rashica'nın, Masuaku üzerinde üstünlük sağlaması kuvvetle muhtemel. Derbiler sezonun romanından ayrı bir hikâyedir. G.Saray tribünlerinde 25 bin taraftarın koltukları blokeli. O koltuklar dolar ama 'Taraftar mı gelir, seyirci mi' derseniz ikincisi derim . Derbileri seyirci değil taraftar kazandırır.

FATİH DOĞAN: Seyircisi önünde oynayan, derbinin favorisidir. Ama sahada eski Beşiktaş olmayacak. Güneş'in gelişi kendini gösterdi. Oyunun en büyük değiş-i mi, geçiş yollarını ve oyun planını Güneş'in orta saha oyuncuları üzerine kurması. Yani Josef'i, Gedson'u, Salih'i ve Dele Alli'yi öne çıkartacak güçlü bir orta saha vadediyor. Bu da G.Saray'ın zayıf olduğu bir nokta. Sol bekleri ve savunma dengesizlikleri her iki takımın da zayıf karnı. Beşiktaş' ı güçlü kılan ise Cenk'in dönüşü ve değişen oyun yapısıyla Weghorst ile daha güçlü bir hücum hattına sahip olması . Beşiktaş'ın derbiyi kazanacağını düşünüyorum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Derbilerde hangi takım sahasında oynuyorsa bir adım öndedir. G.Saray da önemli bir seyirci avantajına sahip. Enteresan bir maç olacak.B urada teknik adamların dokunuşlarını iyice gözlemleme fırsatı bulacağız. İki takım da kazanmak isteyecek. Ama her şeye rağmen beraberlik halinde Beşiktaş mutlu olur.

LEVENT TÜZEMEN: Şenol Güneş tecrübeli bir isim, rakibe göre oyun planı geliştirir. Okan Buruk şampiyonluk yaşamış bir hoca olarak evindeki ilk derbis-i ni kazanmak isteyecektir. G.Saraylı oyuncuların bu sezon lider takımlara karşı kazandığını ve Trabzonspor, Adana Demirspor gibi iki gövdeli takıma karşı galibiyeti kaçırdıklarını düşünürsek Beşiktaş derbisine bir adım önde çıkarlar. % 51 G.Saray kazanır diyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol hoca bu derbilerin ustası. Yükü Okan Buruk'a bırakıp, kaybetmemek isteyecektir. Bu durumdan fırsat arayacaklar. Benim merakım, Beşiktaş'ın 60 dakikadan sonra gerileyen fizik gücünün, bu maçta ekonomik kalıp-kalmayacağı. İki takımın da defansları çok hata yapıyor. Karşılıklı goller de olacaktır. Ama oyuncu kalitesi, eğer doğru konsantrasyon sağlanırsa Galatasaray'ı kazanmaya yakın takım yapıyor.

DERBİDE DÜDÜK MELER'DE OLMALI

SORU: Derbi için hakem tahmininiz var mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Tahminim Halil Umut Meler veya Atilla Karaoğlan görev yapar.

LEVENT TÜZEMEN: Dünya Kupası öncesi son derbi olacak. Türkiye'nin en formda hakemi Halil Umut Meler. FIFA'nın elit kategorisinde bulunan Meler bu derbide düdük çalmalıdır.




FATİH DOĞAN: Düdük Atilla Karaoğlan'da olmalı.

BÜLENT TİMURLENK: Derbiyi kimin yöneteceği kadar VAR odasında kimin oturacağı da önemli. Futbol hafızamı 'x hakem, y maçta şu hatayı yaptı' diye doldurmayı hiçbir zaman tercih etmedim. Bu derbilerde yıllarca ilk akla gelen isimler Çakır ve Aydınus oldu. Benim tahminim Halil Umut Meler düdük çalacak.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sanırım Halil Umut Meler'i bu maça sakladılar. 'Algoritma karar veriyor' açıklaması yapılıyor ama süreç en iyi hakem üstünde hepimizi birleştiriyor. Böylesine baskıyı başkası kaldıramaz.

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