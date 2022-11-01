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Giriş Tarihi: 1.11.2022 14:42 Son Güncelleme: 1.11.2022 14:49

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Dünya Kupası geliri alacak

Beşiktaş’a Larin piyangosu! Dünya Kupası geliri alacak

Beşiktaş, Cyle Larin'den Dünya Kupası geliri elde edecek. FIFA, Larin'in Kanada Milli Takımı kadrosunda yer alması halinde Siyah-Beyazlılara da ödeme yapacak.

Beşiktaş, bu sezon başında Club Brugge'a transfer olan Cyle Larin'den gelir elde etmeye hazırlanıyor. FIFA, Dünya Kupası Elemeleri döneminde siyah beyazlı formayı giyen Kanadalı oyuncu için Beşiktaş'a da ödeme yapacak.

Kanada kadrosunda olması beklenen Larin için Club Brugge'un yanı sıra Siyah-Beyazlılar da FIFA'nın kulüpler için yapacağı günlük ödemeden pay sahibi olacak. FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuva süresince her oyuncu için kulüplere günlük 10 bin Dolar ödeyecek. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın Kanada, Romain Saiss'in Fas, Kevin N'Koudou'nun Kamerun ve Wout Weghorst'un Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'dan yer alması bekleniyor.

(NTVSpor)

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Beşiktaş'a Larin piyangosu! Dünya Kupası geliri alacak
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