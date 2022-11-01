Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı’dan Wout Weghorst açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, cumartesi akşamı saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi medyaya açtığı idmanın izleyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da saha kenarında gazetecilerle sohbet etti. Kazancı, Weghorst'un gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağının bonservisinin sahibi Burnley'nin Premier Lig'e çıkıp çıkmamasıyla ilintili olduğunu söyledi.
"WEGHORST, PREMIER LİG'İ İSTEYEBİLİR"
Burnley'nin Championship'te lider olduğuna dikkat çeken siyah beyazlıların sportif direktörü Kazancı, "Premier Lig'e çıkarlarsa haliyle büyük bir bütçeye de sahip olacaklar. Bu durumda Weghorst'u kullanmayı tercih edebilirler. Weghorst da Premier Lig'de oynamayı öncelikli bir tercih olarak değerlendirebilir" dedi.
"GHEZZAL'I DA 3 MİLYON EURO'YA ALDIK"
Kazancı, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunun da altını çizerek, "Henüz erken. Zamanla birçok şey değişebilir. Weghorst için belirlenen bonservis bedeli 10 milyon Euro. Bu tabii çok yüksek bir bedel ancak Burnley'nin Premier Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakam değişebilir. Rachid Ghezzal'ın da bedeli 15 milyon euroydu ama 3 milyon euroya aldık" dedi.
Şenol Güneş'in, Mario Gomez'e benzettiği Weghorst'u çok beğendiği ifade edildi. Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un da birlikte oynamaktan mutluluk duydukları vurgulandı. Hücumda çok iyi bir uyum yakalayan ve birbirlerini tamamlayan siyah-beyazlı oyuncuların önümüzdeki dönemde yan yana görev yapmak istedikleri kaydedildi. Wout Weghorst bu sezon toplamda 10 gole doğrudan katkı yaptı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Hollandalı futbolcu, 4 defa da takım arkadaşlarını golle buluşturarak iyi bir grafik çizdi. (Akşam)