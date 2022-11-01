Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı’dan Wout Weghorst açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

"GHEZZAL'I DA 3 MİLYON EURO'YA ALDIK"

Kazancı, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunun da altını çizerek, "Henüz erken. Zamanla birçok şey değişebilir. Weghorst için belirlenen bonservis bedeli 10 milyon Euro. Bu tabii çok yüksek bir bedel ancak Burnley'nin Premier Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakam değişebilir. Rachid Ghezzal'ın da bedeli 15 milyon euroydu ama 3 milyon euroya aldık" dedi.