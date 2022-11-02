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Giriş Tarihi: 2.11.2022 14:06 Son Güncelleme: 2.11.2022 14:12

Alper Potuk: Zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum

DHA
Alper Potuk: Zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum

Çaykur Rizesporlu futbolcu Alper Potuk, “Zorlu süreci atlattığımızı, bundan sonra Erzurumspor maçı ile birlikte seri galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 Kasım Cuma günü konuk edeceği Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil mavili takımın orta saha oyuncusu Alper Potuk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ligde bu sezon oynanan maçları değerlendiren Potuk, "Gümbür gümbür oynadığımız söylenemez ama sadece Adanaspor maçı hariç oynadığımız diğer bütün maçları kazanabileceğimiz oyun oynadık, pozisyonlar bulduk. Öne geçtiğimiz maçlar oldu, sadece kazanamadık. Bazen VAR'a takıldık, bazen hakem hatalarına bazen kendi hatalarımıza takıldık. Bir türlü kazanamadık ama ben çok kötü geçtiğini düşünmüyorum. Zorlu süreci atlattığımızı, bundan sonra Erzurumspor maçı ile birlikte seri galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 MAÇI KAZANIP 4'TE 4 YAPABİLİRİZ"

Cuma günü karşılaşacakları Erzurumspor maçı hakkında konuşan Alper Potuk, "Bütün şehir şuna emin olsun, biz maçları kazanmayı herkesten daha çok istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte sahadan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen saha içinde olaylar istediğimiz gibi olmuyor. Erzurumspor iyi bir camia, önemli bir takım. Ama bizde içeride kazanacağımızı düşünüyorum. Hatta sadece Erzurumspor değil önümüzdeki 4 maçı kazanıp 4'te 4 yapabiliriz. İçeride de konuşuyorduk. En kötü 10 puan alacağız diye düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider" ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA YENİ SAHAYA GİRDİK"

Bahanelere sığınmak istemediğini belirten Potuk, "Ancak geçen sezona ve bu sezona başladığımızda antrenman sahası ve stadın zemini çok kötüydü. Ne istediğimiz antrenmanları yapabildik ne de sahamızdaki maçlarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik. Bu hafta yeni sahaya girdik. Zaten 2-3 gündür gözle görülür değişiklik oldu. Herkes antrenmanlardan daha fazla zevk almaya başladı. Daha çok istekli. Tabi bu bir bahane değil. İç sahada bu kadar az puan toplamanın bir bahanesi olamaz. Ama ben bunların olduğunu düşünüyorum. Geçen sene hep beraber kötü bir sezon yaşadık. Geçen sene hem bireysel anlamda hem de takım olamama adına çok geç toplandık. Birçok etki oldu. Bu istenmeyen bir durumdu. Bireysel olarak da istediklerimi sahaya yansıtamadım" şeklinde konuştu.

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Alper Potuk: Zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum
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