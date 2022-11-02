Alper Potuk: Zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 Kasım Cuma günü konuk edeceği Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil mavili takımın orta saha oyuncusu Alper Potuk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ligde bu sezon oynanan maçları değerlendiren Potuk, "Gümbür gümbür oynadığımız söylenemez ama sadece Adanaspor maçı hariç oynadığımız diğer bütün maçları kazanabileceğimiz oyun oynadık, pozisyonlar bulduk. Öne geçtiğimiz maçlar oldu, sadece kazanamadık. Bazen VAR'a takıldık, bazen hakem hatalarına bazen kendi hatalarımıza takıldık. Bir türlü kazanamadık ama ben çok kötü geçtiğini düşünmüyorum. Zorlu süreci atlattığımızı, bundan sonra Erzurumspor maçı ile birlikte seri galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 MAÇI KAZANIP 4'TE 4 YAPABİLİRİZ"

Cuma günü karşılaşacakları Erzurumspor maçı hakkında konuşan Alper Potuk, "Bütün şehir şuna emin olsun, biz maçları kazanmayı herkesten daha çok istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte sahadan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen saha içinde olaylar istediğimiz gibi olmuyor. Erzurumspor iyi bir camia, önemli bir takım. Ama bizde içeride kazanacağımızı düşünüyorum. Hatta sadece Erzurumspor değil önümüzdeki 4 maçı kazanıp 4'te 4 yapabiliriz. İçeride de konuşuyorduk. En kötü 10 puan alacağız diye düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider" ifadelerini kullandı.