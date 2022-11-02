Son dakika Beşiktaş haberleri: Ceyhun Kazancı açıkladı! Hatayspor maçı sonrası Valerien Ismael...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1'lik sonuçla kaybetmesi sonrasında taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Valerien Ismael'le yollar ayrıldı. Fransız hocanın yerine geçtiğimiz cuma günü 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'taki Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral ve öz güven kazandı. Siyah-beyazlı gözler 5 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı görevine son verilen Fransız teknik adamın Hatayspor yenilgisinin ardından sözlerini aktardı.

'BAZEN ÇOK İSTERSİNİZ AMA BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ'

Beşiktaş'taki sportif direktörlük görevine devam eden Kazancı, Fanatik'e yaptığı açıklamada "Valerien Ismael için Hatayspor maçı çok belirleyici oldu. Ismael ile maçın ardından konuştum. Kendisi, 'Devre arasında lig lideriydik. Maç bitiminde 6. sıraya geriledik. Tribünler, sıradaki iç saha maçında haklı olarak bana tepki gösterecektir. Bu durum, oyunculara da olumsuz yansır. Kendim için Beşiktaş gibi büyük bir camiayı strese sokmam. Futbol bu... Bazen çok istersiniz ama bazı şeyleri değiştiremezsiniz" ifadelerini kullandı" dedi.