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Giriş Tarihi: 2.11.2022 18:50 Son Güncelleme: 2.11.2022 18:55

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Juventus'la transfer yarışında! Cimbom yıldız isim için harekete geçti...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Juventus’la transfer yarışında! Cimbom yıldız isim için harekete geçti...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Devre arası transfer çalışmalarına erken başlayan Cimbom, ısrarla istediği yıldız isim için Juventus'la yarışa girdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük'e konuk olan Okan Buruk'un öğrencileri, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başarmıştı.

Bu skorla beraber puanını 21'e yükselten Galatasaray, ligde 5. sıraya yükseldi. Sezon başından beri gol yollarında sorun yaşayan Aslan, 14 kez ağları sarsarken, kalesinde 9 gol gördü.

Ligdeki yükselişini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, bir diğer liderlik yarışındaki takımlardan Beşiktaş ile karşılaşacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY O YILDIZI İSTİYOR

Takımın başarılı kalecisi Muslera'nın sözleşmesinin bitimine az bir süre kala arayışlarını sürdüren Galatasaray, Empoli'de iyi performans gösteren Guglielmo Vicario'yu gözümne kestirdiği öğrenildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da yıldız kaleciyi renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Wojciech Szczesny'nin yerine geçebilecek bir isim arayan Torino devinin Empoli forması giyen Guglielmo Vicario için harekete geçtiği kaydedildi.

İtalya'dan Roma'nın da, sergilediği performansla İtalya Milli Takımı'na davet alan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

NEDENİ EKONOMİ

Juventus'ta Wojciech Szczesny'nin son dönemde performansında bir düşüş yaşanmamasına rağmen kaleci transferi düşünülmesinin nedeninin ekonomi olduğu kaydedildi.

Vicario'nun, Szczesny'ye göre daha düşük maaş almasının daha yüksek bir ihtimal olduğu bu sebeple Juventus'un kaleci transferine yöneldiği öne sürüldü.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Juventus'la transfer yarışında! Cimbom yıldız isim için harekete geçti...
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