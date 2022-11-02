Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 2.11.2022 19:44 Son Güncelleme: 2.11.2022 19:48

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…

Son dakika haberleri… Futbol dünyasına 2016 yılında giriş yapan Video Asistan Hakem (VAR) sistemi, son yıllarda futbolun en çok konuşulan konularından birisi oldu. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da sıklıkla tartışılan bu sistem, bu sezon Süper Lig’de de oldukça hararetli şekilde tartışılmaya başladı. Son olarak Galatasaray - Alanyaspor maçında verilen kararlar, VAR’ın kaldırılması gerektiği yönünde oldukça fazla tepki aldı. VAR sisteminin bu denli alevlendiği sırada, sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… FIFA tarafından 2016 yılında futbol dünyasına adım attırılan Video Hakem Sistemi (VAR) son yıllarda gündemden düşmüyor.

Günümüzdeki sistemde ilk kez 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan VAR, 2018-2019 sezonundan itibaren de Süper Lig'de kullanılmaya başladı.

TÜRKİYE'DE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Süper Lig 'de oynanan hemen hemen her maçın ardından VAR müdahale etmiş olsun ya da olmasın sahadaki hakemden önce VAR hedef haline geliyor.

Kimi pozisyonlarda neden müdahale ettiği, kimi pozisyonlarda ise nede müdahale etmediği konusunda eleştiriler alıyor.

Son olarak Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Hakem Ali Palabıyık'ın Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kart dolayısıyla hem Palabıyık hem de VAR büyük tepki çekmişti.

Avrupa futbolunda da sık sık gündeme gelen VAR sistemi, özellikle İngiltere Premier Lig'de teknik direktörler tarafından çokça eleştiriliyor.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp geçmişte yaptığı bir açıklamada; "Şu anda VAR'ı nasıl kullanıyoruz? Açık ve bariz hatalar için mi? Yoksa, doğru veya yanlış olan bir pozisyon için mi? Bu konunun tam olarak netleşmesi gerekiyor" demişti.

Tottenham'ın İtalyan menajeri Antonio Conte ise Marsilya ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından; "Top Harry Kane'in önündeydi ve gol oldu. Çizdikleri çizgiyi anlamıyorum. Bu karar hakkında yorum yapmak gerçekten çok zor. VAR, zarar veriyor. Hem de çok zarar veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

TAM 9 KULÜP RESMEN BAŞVURDU

Avrupa'nın önemli ülkelerinden İsveç'te dokuz büyük kulüp İsveç Futbol Federasyonu'na VAR ile ilgili olarak resmen başvuru yaptı. Henüz VAR'ın kullanılmadığı İsveç'te dokuz kulüp VAR'ın getirilmemesi yönünde başvuru yaptı.

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson'a gönderilen mektupta Malmö, Göteborg, Elfsborg, Hammarby, AIK, Djurgarden, Sirius, Helsingborg ve Sudsvall imza attı.

Beş sayfalık mektupta VAR'ın 'minimum etki, maksimum fayda' ilkesinden uzak olduğu ve kaldırılması gerektiği yönünde görüşler yer aldı.

Gönderilen mektuptaki talepler şöyle;

- Sistem hedeflerine kesin olarak ulaşamıyor.

- İzleyiciler üzeride olumsuz etki yapıyor.

- VAR sisteminin fiyatı çok pahalı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson, SVT Sport'a konuyla ilgili olarak, "Şimdi ya da gelecekte alacağımız kararlarda kulüplerin görüşlerini dikkate alacağız" diye konuştu. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: İlk Evim 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi canlı mı yapılacak?
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ili kapsıyor
Yunanistan'ın Ege'deki iddialarına Türkiye'den sert yanıt: Misliyle karşılık verildi
SON DAKİKA: Tahıl krizini bir kez daha Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan'dan 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna çarpıcı yanıt
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Kendi siyaset açığını kapatmaya çalışıyor
Konyalı teğmen milyonları kendine hayran bırakmıştı! Kadife sesinin sırrını annesi anlattı
Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu
KPSS TABAN PUANLARI 2022 TABLOSU: ÖSYM atama taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, KPSS'de 60,65,70,75 puanla nereye atanılır?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞİYOR! Peş peşe açıklamalar geldi: Ocak 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA