Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…

Son dakika haberleri… FIFA tarafından 2016 yılında futbol dünyasına adım attırılan Video Hakem Sistemi (VAR) son yıllarda gündemden düşmüyor.
Günümüzdeki sistemde ilk kez 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan VAR, 2018-2019 sezonundan itibaren de Süper Lig'de kullanılmaya başladı.
Kimi pozisyonlarda neden müdahale ettiği, kimi pozisyonlarda ise nede müdahale etmediği konusunda eleştiriler alıyor.
Son olarak Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Hakem Ali Palabıyık'ın Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kart dolayısıyla hem Palabıyık hem de VAR büyük tepki çekmişti.
Avrupa futbolunda da sık sık gündeme gelen VAR sistemi, özellikle İngiltere Premier Lig'de teknik direktörler tarafından çokça eleştiriliyor.
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp geçmişte yaptığı bir açıklamada; "Şu anda VAR'ı nasıl kullanıyoruz? Açık ve bariz hatalar için mi? Yoksa, doğru veya yanlış olan bir pozisyon için mi? Bu konunun tam olarak netleşmesi gerekiyor" demişti.
Tottenham'ın İtalyan menajeri Antonio Conte ise Marsilya ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından; "Top Harry Kane'in önündeydi ve gol oldu. Çizdikleri çizgiyi anlamıyorum. Bu karar hakkında yorum yapmak gerçekten çok zor. VAR, zarar veriyor. Hem de çok zarar veriyor." ifadelerini kullanmıştı.
TAM 9 KULÜP RESMEN BAŞVURDU
Avrupa'nın önemli ülkelerinden İsveç'te dokuz büyük kulüp İsveç Futbol Federasyonu'na VAR ile ilgili olarak resmen başvuru yaptı. Henüz VAR'ın kullanılmadığı İsveç'te dokuz kulüp VAR'ın getirilmemesi yönünde başvuru yaptı.
İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson'a gönderilen mektupta Malmö, Göteborg, Elfsborg, Hammarby, AIK, Djurgarden, Sirius, Helsingborg ve Sudsvall imza attı.
Beş sayfalık mektupta VAR'ın 'minimum etki, maksimum fayda' ilkesinden uzak olduğu ve kaldırılması gerektiği yönünde görüşler yer aldı.
Gönderilen mektuptaki talepler şöyle;
- Sistem hedeflerine kesin olarak ulaşamıyor.
- İzleyiciler üzeride olumsuz etki yapıyor.
- VAR sisteminin fiyatı çok pahalı.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson, SVT Sport'a konuyla ilgili olarak, "Şimdi ya da gelecekte alacağımız kararlarda kulüplerin görüşlerini dikkate alacağız" diye konuştu. (Fanatik)