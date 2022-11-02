Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp geçmişte yaptığı bir açıklamada; "Şu anda VAR'ı nasıl kullanıyoruz? Açık ve bariz hatalar için mi? Yoksa, doğru veya yanlış olan bir pozisyon için mi? Bu konunun tam olarak netleşmesi gerekiyor" demişti.