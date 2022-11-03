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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Derbide düdük Meler’in

Derbide düdük Meler’in
MHK, cumartesi günü oynanacak kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisine FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i atadı. 36 yaşındaki hakem böylece kariyerinde ilk kez Galatasaray- Beşiktaş derbisinde görev alacak. Meler, daha önce iki defa Galatasaray-Fenerbahçe, iki kez de Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde düdük çalmıştı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da 1'er galibiyet alırken, 1 mücadele berabere tamamlandı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

13. HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
20.00 Ümraniye-Alanya: Ali Şansalan 20.00 Kasımpaşa-Ankaragücü: Ümit Öztürk
CUMARTESİ
14.30 Giresun-İstanbul: S.Barış Saka 20.00 Galatasaray-Beşiktaş: H.Umut Meler
PAZAR
14.30 Gaziantep FK-Kayseri: Erkan Özdamar 17.00 Antalya-Karagümrük: Abdulkadir Bitigen 20.00 Trabzonspor-Konya: Zorbay Küçük
PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Sivas: Hüseyin Göçek 20.00 Hatay-Başakşehir: Suat Arslanboğa

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Derbide düdük Meler’in
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