Derbide düdük Meler’in

MHK, cumartesi günü oynanacak kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisine FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i atadı. 36 yaşındaki hakem böylece kariyerinde ilk kez Galatasaray- Beşiktaş derbisinde görev alacak. Meler, daha önce iki defa Galatasaray-Fenerbahçe, iki kez de Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde düdük çalmıştı. Söz konusu karşılaşmalarda3 takım da 1'er galibiyetalırken, 1 mücadeleberabere tamamlandı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemiise Kadir Sağlam olacak.
13. HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
20.00 Ümraniye-Alanya: Ali Şansalan 20.00 Kasımpaşa-Ankaragücü: Ümit Öztürk CUMARTESİ
14.30 Giresun-İstanbul: S.Barış Saka 20.00 Galatasaray-Beşiktaş: H.Umut Meler PAZAR
14.30 Gaziantep FK-Kayseri: Erkan Özdamar 17.00 Antalya-Karagümrük: Abdulkadir Bitigen 20.00 Trabzonspor-Konya: Zorbay Küçük PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Sivas: Hüseyin Göçek 20.00 Hatay-Başakşehir: Suat Arslanboğa