MKE Ankaragücü Başkanı Koca’dan Kasımpaşa ve Amed Sportif Faaliyetler maçları için flaş açıklama!

Faruk Koca, Eryaman Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ve uyum sorununun beklediklerinden uzun sürdüğünü belirtti.

Bekledikleri puanın altında olduklarını aktaran Koca, "Şu anda almamız gerekenden 10 puan daha gerideyiz. Dünya Kupası arasında eksiklerimizi de tamamlayıp daha iyi yerlere geleceğiz. Kasımpaşa deplasmanından da puanla döneceğimize inanıyorum. İlk önceliğimiz tabii ki 3 puan. Umutla Kasımpaşa maçındaki sonucu bekliyoruz." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Amed Sportif Faaliyetler'le 8 Kasım Salı günü oynayacakları maça değinen Faruk Koca, şunları kaydetti:

"Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti kurallarına göre kurulmuş bir takımdır. Bu anlamda biz, diğer takımlarla hangi ortamda rekabetteysek burada da aynı rekabetteyiz. Tabii Amed Sportif Faaliyetler'le ilgili bir hassasiyet söz konusu. Camiamıza, taraftarımıza bu maçla ilgili ciddi bir özen göstermelerini rica ediyorum. Bazı siyasi konuların, sportif mecraya taşımanın doğru olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızla dün sergi açılışındaydık. Cumhurbaşkanımızın bütün kulüp başkanlarına sporun barış, kardeşlik ve rekabet dışında hiçbir mecraya çekilmemesiyle ilgili sözleri oldu. Biz de Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanının hassasiyetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Çıkıp maçımızı oynayacağız, yenilirsek tebrik ederiz, yenersek de onların bizi tebrik edeceğine inanıyoruz."

Faruk Koca, bu maçta provokasyon çıkarmak isteyenlerin MKE Ankaragücü camiası tarafından dikkate alınmaması uyarısında bulunarak, "Burada oluşacak her türlü olumsuzluğun örgüte yarayacağını bilmelerini isterim. Bizim, kardeşliği, barışı, iyi olanı büyütmemiz lazım. Ankaragücü'ne de bu yakışır. Bu anlayışa gölge düşürecek her hareket karşı çıktığımız kesimlere yarayacaktır. Taraftarımızın çok dikkatli olmasını rica ediyorum, provoke etmek isteyen çok ciddi kesimler olabilir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.