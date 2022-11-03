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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Trajikomik veda

Trajikomik veda

Fransız ekibinin stoperi Chancel Mbemba, berabere kaldıkları takdirde Avrupa Ligi’ne gideceklerinden haberleri olmadığını ve iletişim eksikliği yaşadıklarını itiraf etti

Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, kendi sahası Veledrome'da dramatik bir şekilde Avrupa kupaları defterini kapattı. Tottenham karşısında öne geçip skoru koruyamayan Fransız ekibi, 90+5'te yediği golle maçı 2-1 kaybetti. Rakibiyle berabere kaldığı takdirde D Grubu'nda üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme durumu olan Tudor'un takımı, 6 puanda kalarak sonuncu oldu. Acı bir şekilde elenen Marsilya'da Chancel Mbemba, RMC Sport'a yaptığı açıklamayla bir skandalı da ortaya çıkardı. Sahadaki oyuncuların 1-1'lik beraberlikle Avrupa Ligi'ne gidileceğinden habersiz olduklarını söyleyen 28 yaşındaki stoper, "Yedek kulübesindeki oyuncular biliyordu fakat sahadakilerin bilgisi yoktu. İletişim eksikliği oldu" diyerek hatalarını kabul etti.

TUDOR: ÇOK FAZLA GÜRÜLTÜ VARDI
BIR dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Orta sahaya kadar geldiğini söyleyen Hırvat teknik adam, "Oyuncularım beni tribünün sesinden dolayı duyamadı. Çok fazla gürültü vardı. Avrupa Ligi'ne katılmak için orta sahada kalmalarını ve top tutmalarını söylemeye çalıştım ama olmadı" ifadelerini kullandı.

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Trajikomik veda
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