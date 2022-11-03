Trajikomik veda

Fransız ekibinin stoperi Chancel Mbemba, berabere kaldıkları takdirde Avrupa Ligi’ne gideceklerinden haberleri olmadığını ve iletişim eksikliği yaşadıklarını itiraf etti
Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, kendi sahası Veledrome'da dramatik bir şekilde Avrupa kupaları defterini kapattı. Tottenham karşısındaöne geçip skoru koruyamayanFransız ekibi, 90+5'teyediği golle maçı 2-1 kaybetti. Rakibiyle berabere kaldığı takdirde D Grubu'nda üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme durumu olan Tudor'un takımı, 6 puanda kalarak sonuncu oldu. Acı bir şekilde elenen Marsilya'da Chancel Mbemba, RMC Sport'a yaptığı açıklamayla bir skandalı da ortaya çıkardı. Sahadaki oyuncuların 1-1'lik beraberlikle Avrupa Ligi'ne gidileceğinden habersiz olduklarını söyleyen 28 yaşındaki stoper, "Yedek kulübesindekioyuncular biliyordu fakatsahadakilerin bilgisi yoktu.İletişim eksikliği oldu" diyerek hatalarını kabul etti.
TUDOR:ÇOK FAZLAGÜRÜLTÜ VARDI
BIR dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Orta sahaya kadar geldiğini söyleyen Hırvat teknik adam, "Oyuncularım benitribünün sesinden dolayı duyamadı.Çok fazla gürültü vardı. Avrupa Ligi'ne katılmak için orta sahada kalmalarını ve top tutmalarını söylemeye çalıştım ama olmadı" ifadelerini kullandı.