Trajikomik veda

Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, kendi sahası Veledrome'da dramatik bir şekilde Avrupa kupaları defterini kapattı.Rakibiyle berabere kaldığı takdirde D Grubu'nda üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme durumu olan Tudor'un takımı, 6 puanda kalarak sonuncu oldu. Acı bir şekilde elenen Marsilya'da Chancel Mbemba, RMC Sport'a yaptığı açıklamayla bir skandalı da ortaya çıkardı. Sahadaki oyuncuların 1-1'lik beraberlikle Avrupa Ligi'ne gidileceğinden habersiz olduklarını söyleyen 28 yaşındaki stoper,diyerek hatalarını kabul etti.BIR dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Orta sahaya kadar geldiğini söyleyen Hırvat teknik adam,Avrupa Ligi'ne katılmak için orta sahada kalmalarını ve top tutmalarını söylemeye çalıştım ama olmadıifadelerini kullandı.