Başakşehir üçledi grubu lider bitirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Medipol Başakşehir, İskoçya temsilcisi Hearts'ı 3-1 yenerek A Grubu'nu Fiorentina'nın önündelider bitirerek son 16'ya kaldı. Maça hızlı başlayan temsilcimiz 4. dakikada Ndayishimiye'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 33'te ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0. Turunculacivertliler ikinci yarıda da skorun avantajı ile oynadılar. Berkay Özcan'ın 64'te gelen golüyle iyice rahatlayan Başakşehir'e karşı Hearts 90'da Atkinson ile bir gol buldu ve mücadele 3-1 sona erdi. Diğer maçta Fiorentina,deplasmanda RFS'yi 3-0 yense de averajla ikinci sırada kaldı.
HAYALLERİMİN SINIRI YOK BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Takımımı tebrik ediyorum. 12. maçımızı oynadık, ilk hedefimizi başardık. Ülkemize de katkı sağlamak anlamında çok değerli işler yaptık. İnşallah yolundevamında finaller, çeyrekfinaller yaşarız. Hayalleriminsınırı yok. Her takımla kafakafaya oynayacak gücümüzvar" diye konuştu.