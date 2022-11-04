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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Başakşehir üçledi grubu lider bitirdi

Başakşehir üçledi grubu lider bitirdi

Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında Hearts’ı sahasında 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu ve son 16 turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Medipol Başakşehir, İskoçya temsilcisi Hearts'ı 3-1 yenerek A Grubu'nu Fiorentina'nın önünde lider bitirerek son 16'ya kaldı. Maça hızlı başlayan temsilcimiz 4. dakikada Ndayishimiye'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 33'te ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0. Turunculacivertliler ikinci yarıda da skorun avantajı ile oynadılar. Berkay Özcan'ın 64'te gelen golüyle iyice rahatlayan Başakşehir'e karşı Hearts 90'da Atkinson ile bir gol buldu ve mücadele 3-1 sona erdi. Diğer maçta Fiorentina, deplasmanda RFS'yi 3-0 yense de averajla ikinci sırada kaldı.

HAYALLERİMİN SINIRI YOK
BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Takımımı tebrik ediyorum. 12. maçımızı oynadık, ilk hedefimizi başardık. Ülkemize de katkı sağlamak anlamında çok değerli işler yaptık. İnşallah yolun devamında finaller, çeyrek finaller yaşarız. Hayallerimin sınırı yok. Her takımla kafa kafaya oynayacak gücümüz var" diye konuştu.

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Başakşehir üçledi grubu lider bitirdi
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