Başakşehir üçledi grubu lider bitirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Medipol Başakşehir, İskoçya temsilcisi Hearts'ı 3-1 yenerekson 16'ya kaldı. Maça hızlı başlayan temsilcimiz 4. dakikada Ndayishimiye'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 33'te ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0. Turunculacivertliler ikinci yarıda da skorun avantajı ile oynadılar. Berkay Özcan'ın 64'te gelen golüyle iyice rahatlayan Başakşehir'e karşı Hearts 90'da Atkinson ile bir gol buldu ve mücadele 3-1 sona erdi. Diğer maçtaaverajla ikinci sırada kaldı.Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Takımımı tebrik ediyorum. 12. maçımızı oynadık, ilk hedefimizi başardık. Ülkemize de katkı sağlamak anlamında çok değerli işler yaptık.diye konuştu.