Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk kararını verdi!

Alanyaspor maçında bloke cezası alan tribünlerin devir işlemi gece gündüz sürüyor. Satışa çıkan sınırlı sayıda bilet dakikalar içinde tükendi. 50 bin taraftar Aslantepe'de Okan Buruk ve oyuncuları motive etmeye hazır. Takımın yeni yıldızları İcardi, Mertens ve Mata ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk, oyunculardan saha içinde daha fazla sorumluluk almalarını istedi.





5 MİLYON TL PRİM

Sarı-kırmızılı yönetim, kesenin ağzını açtı Beşiktaş maçı öncesi takıma doping yaptı. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için kesenin ağzını açtı. Yarınki kritik maçın kazanılması halinde sarı-kırmızılılara toplam 5 milyon TL prim verilecek. Yönetim, tek maçlık galibiyet primini bu sezon özel olarak Beşiktaş maçında ilk kez uygulayacak. Bu sezon Süper Lig'de 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Cimbom, 21 puanla 5. sırada bulunuyor.