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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:53 Son Güncelleme: 4.11.2022 11:56

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Josef de Souza'dan Mertens'e kilit! Şenol Güneş özel olarak görevlendirdi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Josef de Souza’dan Mertens’e kilit! Şenol Güneş özel olarak görevlendirdi

Şenol Güneş’in derbideki ilk hedefi orta sahayı ele geçirmek... Josef de Souza'dan Dries Mertens'e adım attırmamasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, Salih ve Gedson’a da "Oyun üstünlüğünü alın" mesajı verdi.

Derbi öncesinde Şenol Güneş bazı isimleri G.Saray maçının kilit oyuncuları olarak belirledi. Josef, Salih ve Gedson ile toplantı yapan kurt hoca, özellikle orta sahayı ele geçirip oyunu çözmek istiyor.

"Üçünüzün performansı çok önemli. Orta sahada üstünlük kurmamız ve oyunu ele almamız gerekiyor. Birlikte hareket edip, açıkları kapatmalısınız. Sizin performansınız takım adına belirleyici olacak" dediği oyuncularına özel görevler de verdi. Josef de Souza ile G.Saray'ın yıldızı Mertens'i kilitlemeyi planlayan Güneş, oyuncusundan rakibine adım bile attırmamasını istedi.

GÖZLERİNİ AYIRMAYACAK
Siyah-beyazlılar, G.Saray'ın etkinliğini azaltmak ve bağlantılarını kesmek için 10 numarada yer alması beklenen Mertens'e yakın oynayacak. Brezilyalı oyuncu, rakibin hücum etkinliğini baskı ve presle azaltmaya çalışacak. Souza'nın yanı sıra Salih ve Gedson'un da bir gözü Mertens'te olacak.

ASLAN'I DEVİR, 100 BİN TL'YI AL!
Geçtığimiz sezondan bu yana 50 bin TL olan galibiyet primi derbi öncesi iki katına çıkarıldı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getirerek camianın hayalini gerçekleştiren başkan Çebi, takımın yükselişe geçmesi için saha dışında ekibiyle birlikte motivasyon sağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların başkanı, Galatasaray deplasmanından alınacak galibiyete kişi başı 100 bin TL prim verme kararı aldı.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Josef de Souza'dan Mertens'e kilit! Şenol Güneş özel olarak görevlendirdi
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