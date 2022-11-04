Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Josef de Souza’dan Mertens’e kilit! Şenol Güneş özel olarak görevlendirdi

Derbi öncesinde Şenol Güneş bazı isimleri G.Saray maçının kilit oyuncuları olarak belirledi. Josef, Salih ve Gedson ile toplantı yapan kurt hoca, özellikle orta sahayı ele geçirip oyunu çözmek istiyor.

"Üçünüzün performansı çok önemli. Orta sahada üstünlük kurmamız ve oyunu ele almamız gerekiyor. Birlikte hareket edip, açıkları kapatmalısınız. Sizin performansınız takım adına belirleyici olacak" dediği oyuncularına özel görevler de verdi. Josef de Souza ile G.Saray'ın yıldızı Mertens'i kilitlemeyi planlayan Güneş, oyuncusundan rakibine adım bile attırmamasını istedi.