Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ın başına geçtiğimiz sezonun son çeyreğinde gelen Fransız teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekiple yeni sezona başladı.
Yaz transfer döneminde de özellikle Premier Lig ekiplerinden transfer edilen yeni oyuncular, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, şampiyonluk için sezona giriş yaptı.
İlerleyen haftalarda takım oyunu ve skorlarda alınan kötü sonuçlar, Valerien Ismael'in sonunu hazırladı.
Volkan Demirel'in yönettiği Hatayspor'a karşı oynanan karşılaşmadan alınan 2-1'lik yenilgi, Fransız çalıştırıcının görevine son verilmesine neden oldu.
Ismael'in takımdan gönderilmesinin ardından ise kısa bir sürede deneyimli teknik direktör Şenol Güneş göreve geldi.
Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde çıktığı ilk maçında sahadan 5-2 galip ayrılmayı başardı ve taraftarını yeniden umutlandırmayı başardı.
GENÇ YILDIZ TAKİP EDİLİYOR
Devre arasına kadar kayıpsız giderek ocak ayında kadroya takviye yapmayı planlayan Şenol Güneş'in ilk yapacağı transfer de ortaya çıktı.
Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen genç kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ı Süper Lig devi Beşiktaş'ın takip ettiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Son olarak Sakaryaspor deplasmanında Paixao'ya asist yapan Eren'le Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun gelişimini takip eden Beşiktaş'ın sezon sonunda Altay'ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.
İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı.
Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.
Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı.