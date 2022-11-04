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Giriş Tarihi: 4.11.2022 19:30 Son Güncelleme: 4.11.2022 19:31

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu! O isim ilk kez listede yer aldı...

AA
Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu! O isim ilk kez listede yer aldı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın evinde Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbi öncesi Kara Kartal, kamp kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlıların tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez kadroda yer aldı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'a yer verilmedi. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, uzun süre sonra kadroya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın derbi kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu! O isim ilk kez listede yer aldı...
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