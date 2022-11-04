Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray'ın başvurularına ret!
Giriş Tarihi: 4.11.2022 20:33

TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray'ın başvurularına ret!

AA
TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray’ın başvurularına ret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün teknik direktör Okan Buruk ile kulübe verilen para cezalarına yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün teknik direktör Okan Buruk ile kulübe verilen para cezalarına yaptığı itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Okan Buruk'a toplam 52 bin lira, sarı-kırmızı kulübe de toplam 256 bin lira verdiği para cezalarına yapılan itirazları da görüştü.

Kurul, söz konusu cezalarda sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, PFDK'nin kararlarını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, ayrıca Amatör Futbol Disiplin Kurulunun Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verdiği 1 müsabakada seyircisiz oynama ve 15 bin lira para cezasını da onadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman ve nasıl açıklanacak? 2022 TOKİ kura çekimi takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihleri
SON DAKİKA: İzmir Buca'da korkutan deprem! Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir depremi sonrası önemli açıklama
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: 4 Kasım Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
Son dakika haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Jorge Jesus'un bileği bükülmüyor...
Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…
KPSS Polislik önlisans puanı 2022 tablosu POMEM şartları ile yayında! KPSS önlisans Polislik taban puanları, puan türü ve baraj puanı
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL: 2022 UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yeri değişti mi, yükseldi mi?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Arda Güler itirafı! "Biti kanlananlar, 17 yaşındaki bir oyuncuya..."
'TAYFUN'un yanına CENK ve GEZGİN de geliyor: Yunanistan'ın uykularını kaçıracak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray'ın başvurularına ret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA