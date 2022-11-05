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Giriş Tarihi: 5.11.2022 20:22

Bayern Münih, Hertha Berlin'i ilk yarıda geçti

AA
Bayern Münih, Hertha Berlin’i ilk yarıda geçti

Bundesliga takımlarından Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin’i Eric Maxim Choupo-Moting (2) ve Jamal Musiala'nın golleriyle 3-2 yendi.

Bundesliga'nın 13. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hertha Berlin ile karşılaşan Bayern Münih, 12. dakikada Jamal Musiala, 37. ve 38. dakikalarda Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Hertha Berlin bu gollere 40. dakikada Dodi Lukebakio ve 45. dakikada penaltıdan Davie Selke ile cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma Bayern Münih'in 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Bayern Münih böylelikle puanını 28 puanda çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hertha Berlin ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

BORUSSIA DORTMUND 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Borussia Dortmund, sahasında Bochum'u 3-0 yendi. Sarı-siyahlıların gollerini 8. ve 45+2. dakikalarda Youssoufa Moukoko ve 12. dakikada penaltıdan Giovanni Reyna kaydetti. Borussia Dortmund maç fazlasıyla 25 puanla 3. sıraya yükseldi. Bochum ise 7 puanla 17. sırada bulunuyor. Bundesligada bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg deplasmanda Mainz 05'i 3-0, Leipzig deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 ve Eintracht Frankfurt deplasmanda Augsburg'u 2-1 yendi.

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Bayern Münih, Hertha Berlin'i ilk yarıda geçti
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