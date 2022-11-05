Galatasaraylı Olimpiu Morutan, Pisa’da parlıyor! Cosenza maçına damga vurdu

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, sezon başında Serie B ekibi Pisa'ya kiralanmıştı. Serie B'nin 12. haftasında Pisa'nın sahasında Cosenza'yı 3-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan Morutan, attığı iki golle karşılaşmaya damga vurdu.
11 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİSTİ VAR
Rumen futbolcu, İtalyan ekibinde bu sezon çıktığı 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Pisa, Olimpiu Morutan için Galatasaray'a 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti.
İtalyan ekibi, Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması halinde ya da takımın Serie A'ya çıkması durumunda Galatasaray'a 5.5 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ödeyecek. Morutan, Galatasaray formasıyla geçen sezon çıktığı 41 müsabakada toplam 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.