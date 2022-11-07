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Giriş Tarihi: 7.11.2022

Antalya Gümrük’ü geçtı

Antalya Gümrük’ü geçtı

Karagümrük karşısında ilk 20 dakikada iki farklı geriye düşen Akdeniz ekibi, üst üste bulduğu gollerle süper bir dönüş yapıp mücadeleyi 4-2 kazandı. Güray Vural, dublesiyle galibiyetin mimarı oldu

Son iki maçını galip kapatan Fraport TAV Antalyaspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 devirerek süper bir geri dönüşe imza attı. Nefesleri kesen ilk yarıda Gümrük, 4'te Mbaye Diagne'nin asistinde Colley ile ağları buldu. 15 dakika sonra bu sefer Diagne, topu filelere gönderdi. Ancak Antalyaspor, Ghacha'nın oyuna girmesiyle vitesi yükseltti. Nuri Şahin'in takımı; önce Haji Wright ile farkı bire indirdi. Ardından 41'de Güray'ın füzesi eşitliği getirirken, Veysel Sarı'nın 45+2'deki kafasıyla devre 3-2 bitti. Rakibini iyi savunan Akdeniz ekibinde Güray bir kez daha sahne alıp 84'te mücadelenin skorunu belirledi: 4-2. Gümrük üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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Antalya Gümrük’ü geçtı
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