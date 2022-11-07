Antalya Gümrük’ü geçtı

Karagümrük karşısında ilk 20 dakikada iki farklı geriye düşen Akdeniz ekibi, üst üste bulduğu gollerle süper bir dönüş yapıp mücadeleyi 4-2 kazandı. Güray Vural, dublesiyle galibiyetin mimarı oldu
Son iki maçını galip kapatan Fraport TAV Antalyaspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 devirerek süper bir geri dönüşe imza attı. Nefesleri kesen ilk yarıda Gümrük, 4'te Mbaye Diagne'nin asistinde Colley ile ağları buldu. 15 dakika sonrabu sefer Diagne,topu fileleregönderdi. Ancak Antalyaspor, Ghacha'nın oyuna girmesiyle vitesi yükseltti. Nuri Şahin'in takımı; önceHaji Wright ile farkı bireindirdi. Ardından 41'deGüray'ın füzesi eşitliğigetirirken, Veysel Sarı'nın45+2'deki kafasıyla devre3-2 bitti. Rakibini iyi savunan Akdeniz ekibinde Güray bir kez daha sahne alıp 84'te mücadelenin skorunu belirledi: 4-2. Gümrük üst üste ikinciyenilgisini aldı.