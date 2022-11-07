Futbolda deprem etkisi yaratacak gelişme! Chelsea’dan sonra bir dünya devi daha satılıyor...

Futbol gündeminde Chelsea'nin satışı uzun süre yerini korurken İngiliz devinin yeni sahiplerinin kim olacağı merakla takip edilmişti.
Uzun süren satış işlemlerinin ardından Premier Lig'in köklü ekibi, Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldı.
BU KEZ LIVERPOOL SATIŞA ÇIKARILDI
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, satışa çıkartıldı. Kulübün sahibi olan Fenway Sports Group, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacaklarını açıkladı.
Fenway Sports Group'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde sık sık Liverpool'a hissedar olmak isteyen teklifler aldık. Doğru şartlar ve koşullar altında Liverpool'un yararına, yeni teklifleri değerlendirmeye alabiliriz."
"Liverpool'un saha içinde ve dışında başarılı olmasına tamamen bağlı kalıyoruz"
Liverpool'un satılmasına Goldman Sachs ve Morgan Stanley bankaları aracılık edecek.
İngiltere Premier Lig'de son olarak Chelsea el değiştirmişti. Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum, Londra temsilcisini 4.87 milyar euro karşılığında satın almıştı.