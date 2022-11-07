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Giriş Tarihi: 7.11.2022 18:15 Son Güncelleme: 7.11.2022 18:17

Futbolda deprem etkisi yaratacak gelişme! Chelsea'dan sonra bir dünya devi daha satılıyor...

Futbolda deprem etkisi yaratacak gelişme! Chelsea’dan sonra bir dünya devi daha satılıyor...

Avrupa futbolunda son dönemde birçok dünya devi, satılığa çıkarılarak yeni sahiplerine kavuşt. Son olarak İngiltere Premier Lig’in köklü takımı Chelsea, Roman Abramovich’ten sonra el değiştirmiş ve Todd Boehly önderliğinde konsorsiyuma devredilmişti. Chelsea’nin ardından bir dünya devi daha satılığa çıkarıldı. Bu haber ise futbolseverlerde şok etkisi yarattı.

Futbol gündeminde Chelsea'nin satışı uzun süre yerini korurken İngiliz devinin yeni sahiplerinin kim olacağı merakla takip edilmişti.

Uzun süren satış işlemlerinin ardından Premier Lig'in köklü ekibi, Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldı.

Yeni sahipleriyle birlikte yeni bir döneme giren Chelsea, Premier Lig'de şampiyonluğu hedeflerken futbol gündeminde deprem etkisi yaratacak bir haber daha geldi.

BU KEZ LIVERPOOL SATIŞA ÇIKARILDI

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, satışa çıkartıldı. Kulübün sahibi olan Fenway Sports Group, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacaklarını açıkladı.

Fenway Sports Group'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde sık sık Liverpool'a hissedar olmak isteyen teklifler aldık. Doğru şartlar ve koşullar altında Liverpool'un yararına, yeni teklifleri değerlendirmeye alabiliriz."

"Liverpool'un saha içinde ve dışında başarılı olmasına tamamen bağlı kalıyoruz"

Liverpool'un satılmasına Goldman Sachs ve Morgan Stanley bankaları aracılık edecek.

İngiltere Premier Lig'de son olarak Chelsea el değiştirmişti. Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum, Londra temsilcisini 4.87 milyar euro karşılığında satın almıştı.

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Futbolda deprem etkisi yaratacak gelişme! Chelsea'dan sonra bir dünya devi daha satılıyor...
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