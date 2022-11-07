Kayseri tutulmuyor

SÜPER Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını Kemen'in 44. dakikadakigolüyle 1-0 önde tamamlayan Kayserispor'a,ev sahibinin cevabı hemen ikinci devrenin başındageldi. 52'de sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasında, ceza alanı içinde Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Karşılıklı pozisyonlardan sonra maçın sonucunu belirleyen gol, 87'nci dakikada geldi. Sağ kanattan gelişen sarı-kırmızılıların atağında topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortada Ramazan Civelek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve maç 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Kayseri, busezon dış sahadaki yenilmezliğini 4 maça yüksetti.