Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Avrupa Ligi'ni lider bir şekilde bitirerek son 16'ya kalan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN ASIL RAKİBİ 24 ŞUBATTA BELLİ OLACAK
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe B Grubunu lider olarak tamamlayarak, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kaldı.
UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 16 turu play-off maçlarını es geçiyor.
Play-off turundan çıkacak 8 takım, aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu ve grup aşamasından gelen grup lideri 8 takım ile son 16 turunda mücadele edecek.
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