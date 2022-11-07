Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe B Grubunu lider olarak tamamlayarak, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kaldı.

UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 16 turu play-off maçlarını es geçiyor.

Play-off turundan çıkacak 8 takım, aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu ve grup aşamasından gelen grup lideri 8 takım ile son 16 turunda mücadele edecek.