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Giriş Tarihi: 8.11.2022 19:25

Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 6 golle turladı

AA
Ankaragücü, Türkiye Kupası’nda 6 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2 yenerek 5. tura yükseldi.

7. dakikada Zahid'in pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Jese, yerden köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

9. dakikada Zahid'in kullandığı köşe vuruşunda Sinan Osmanoğlu, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0.

28. dakikada MKE Ankaragücü farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Zahid, rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

İlk yarının skorunu belirleyen golü 45+2. dakikada Jese attı. Organize gelişen MKE Ankaragücü atağında Zahid'in ara pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki İspanyol futbolcu Jese, kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydetti: 4-0.

Başkent ekibi, ikinci devrenin başında 5. golü buldu. 46. dakikada topla sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Tasos, Jese ile yaptığı duvar pası sonrasında kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.

74. dakikada kalecinin hatalı pası sonrasında gelişen MKE Ankaragücü atağında, Şahverdi'nin pasında Zahid, boş pozisyonda topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve skoru 6-0 yaptı.

85. dakika Amed Sportif Faaliyetler golü buldu. Köşe vuruşu sonrasında MKE Ankaragücü'nün savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 6-1.

89. dakikada Okan Deniz'in sağ kanattan ortasında Taner Gümüş, kafa vuruşuyla takımının ikinci golünü attı: 6-2.

Karşılaşmayı 6-2 kazanan MKE Ankaragücü, bir üst tura adını yazdırdı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Emir Eray Eyisoy

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü (Dk. 46 Nurullah Aslan), Oğuz Ceylan, Atakan Rıdvan Çankaya, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Diack, Pepe (Dk. 57 Şahverdi Çetin), Zahid, Ariyibi, Tasos (Dk. 57 Alperen Babacan), Jese (Dk. 57 Macheda)

Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi, Muhammet Raşit Yöndem, Emre Can Coşkun, Gökhan Köseoğlu, Oğuz Çetinkaya, Emrullah Ertuş (Dk. 53 Halit Çokyaşar), Mustafa Hüseyin Seyhan (Dk. 64 Alişan Erat), Ercan Çapar (Dk. 53 Nesim Bekmez), Taner Gümüş, Eren Mızrak (Dk. 71 Kerem Çağatay), Tayyib Kanarya (Dk. 71 Okan Deniz)

Goller: Dk. 7 ve 45+2 Jese, Dk. 9 Sinan Osmanoğlu, Dk. 28 ve 74 Zahid, Dk. 46 Tasos (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Sinan Osmanoğlu (Kendi kalesine), Dk. 89 Taner Gümüş (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 88 Emre Can Coşkun (Amed Sportif Faaliyetler)

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Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 6 golle turladı
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