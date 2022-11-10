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Giriş Tarihi: 10.11.2022 17:13 Son Güncelleme: 10.11.2022 17:17

Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'dan bomba itiraf! "Teklif gelmesi halinde..."

Fenerbahçe’nin yıldızı Miguel Crespo’dan bomba itiraf! Teklif gelmesi halinde...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, verdiği bir röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon Jorge Jesus'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Crespo, A Milli Takım itirafında bulundu.

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, verdiği bir röportajda çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye getirdiği Crespo, Milli Takım konusunda çarpıcı bir itirafda bulundu.

Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo, verdiği röportajda eski hocası Pereira'dan bahsederek, "Vitor Pereira beni çok istemişti. Beni Fenerbahçe'ye getirdiği için Vitor Pereira'ya minnettarım." dedi.

"TEKLİF GELİRSE MİLLİ TAKIMDA OYNARIM"

Milli Takım sorusuna da yanıt veren Crespo, "Türkiye milli takımından teklif gelmesi halinde Türk milli takımında forma giyerim" itirafında bulundu.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'dan bomba itiraf! "Teklif gelmesi halinde..."
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