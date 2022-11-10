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Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:08 Son Güncelleme: 10.11.2022 09:12

Okan Buruk kararını verdi! Başakşehir'e derbi 11'i

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk kararını verdi! Başakşehir’e derbi 11’i

Galatasaray, kritik randevuya Beşiktaş’ı yıkan kadro ile çıkacak. Kupada as oyuncularını dinlendiren teknik direktör Okan Buruk, Kartal'ı sahadan silen takımında değişikliğe gitmeyecek. Sarı-Kırmızılı çalıştırıcı, derbi 11'ini cumartesi günü de sahaya sürecek.

Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası'nda mesai veren Galatasaray'da as oyuncuların hepsi dinlendirildi. Ofspor maçında yorgunluk ve sakatlık düşünülerek riske edilmeyen yıldızlar, Medipol Başakşehir deplasmanında sahada olacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maça 3 gün kala kadrosunu belirledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ı üstün bir oyunla 2-1 yenen takımında değişikliğine gitmeyecek ve derbi 11'ini Başakşehir'e karşı sahaya sürecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE KULÜBEDE OLACAK
Muslera'nın önünde Sacha Boey-Nelsson-Abdülkerim- Emre Taşdemir dörtlüsü görev yapacak. 4-2-3-1 sistemiyle mücadele edecek sarı-kırmızılı takımda orta sahada Torreira- Oliveira ikilisi olacak. Barış Alper Yılmaz ve Rashica yine kanat değişerek oynayacak. İleri uçtaki İcardi'yi 10 numara pozisyonundaki Mertens destekleyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kulübeden ilk hamlesi Kerem Aktürkoğlu olacak. Midtsjö, Berkan ve Gomis de maçın gidişatına göre şans bulmaları bekleniyor.

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Okan Buruk kararını verdi! Başakşehir'e derbi 11'i
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