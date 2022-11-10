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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:24 Son Güncelleme: 10.11.2022 13:50

Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray-Başakşehir maçı Atilla Karaoğlan'ın

DHA
Spor Toto Süper Lig’de 14’üncü haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray-Başakşehir maçı Atilla Karaoğlan’ın

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın Başakşehir ile karşı karşıya geleceği maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

11 KASIM CUMA

20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 KASIM CUMARTESİ

14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 KASIM PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray-Başakşehir maçı Atilla Karaoğlan'ın
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