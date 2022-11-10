Tek kurtuluş yolu altyapı

Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkabilmesinin tek yolu, altyapıdan oyuncu yetiştirmek. Hep dışarıdan oyuncu alarak bunun altından kalkamayız. A Milli Takım'ın yeni hedefi EURO 2024'e katılmak. Futbolcularımızın bunu başararak Türk halkının yine göğsünü kabartacağından benim hiç şüphem yok
UFEF'e katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmada kulüplerin ekonomik anlamda güçlü hale gelmesi için doğru ekonomi yönetimi ve modelinin şart olduğunu söyledi. Kulüplere yeni gelirler sağlamak için çalıştıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu: KULÜPLERIMİZİN 25 milyar lira borcu var. Faizlerini de eklersek 50 milyar liraya dayanacak. Kısa, orta ve uzunvadeli plan ve projelerle,birlik ve beraberlikiçinde çalışarak, çözümlerüretmek zorundayız. Kulüplerimizin ekonomik anlamda güçlü hale gelmesi, maddi sıkıntılar yaşamaması için doğru bir ekonomi yönetimi ve modelinin şart olduğunu düşünüyorum.
HEM KULÜPLER HEM DE ÜLKE KAZANACAK
DÜNYANIN birçok ülkesinde birçok kulüp, altyapısından yetiştirdiği oyuncuları yüksek değerlerle satarak büyük gelirler elde ediyor. Bizim kulüplerimiziçin de en doğru modelbu. Türk futbolunun bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkabilmesinin en önemli yolu altyapıdan oyuncu yetiştirmek. Yoksa bu durum sürdürülemez. Devamlı yurt dışından futbolcu getirerek bunun altından kalkmak mümkün değil. Kendi yetiştireceğimizoyuncularla hem kulüplerhem de ülke kazanacak.
TFF'DE DİJİTAL DEVRİM YAPACAĞIZ SÜPER Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz. Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Futbolcu kaynağı olarak hiçbir eksiğimiz yok. FEDERASYONUN çağın gerekliliklerini karşılamayan web sitesinin yenileme çalışmaları kısa zamanda bitecek. Türkiye'de E-Devlet var ama federasyonda her şey elle yapılıyor.
Her kulübe bir şifre vereceğiz. Kulüpler oyuncusunalisans da çıkartabilecek, transferi de yapabilecek. 'Evrakları son dakikada kurye yetiştirdi' gibi şeylerTürk futboluna yakışmıyor. Süper Lig Twitter hesabımızıaçtık. Instagram hesabı açacağız.
A MILLI FutbolTakımı, UEFA Uluslar C Ligi'nden lider olarak B Ligi'neçıktı. Yeni hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası elemegrubundan çıkarak Almanya'da yapılacak şampiyonayakatılmak. Milli Takımımız'ın bunu başararak Türk halkınınyine göğsünü kabartacağından şüphem yok. ÜLKE sıralamasında 12. sıraya kadar yükseldik. Sezonsonunda 10. basamağa çıkma şansımız da var. BuTürk futbolu adına çok büyük bir kazanç.
HEP FUTBOLUN İÇİNDEYİM
TÜRK futbolunun usta teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, UFEF'te en çok ilgiyi çekenler arasındaydı. 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Türk futboluna üstün hizmet onur ödülü' alan 72 yaşındaki çalıştırıcı, organizasyona övgü yağdırdı. Forumun ileriki yıllar için büyük bir umut taşıdığını söyleyen deneyimli hoca, "Uzun yıllar devam edecek bir organizasyon, burada bulunduğum için son derece mutlu oldum. Hayatımda birçok ödülkazandım ama bugün (dün) aldığımödül çok farklı bir onur, çokmutlu etti. Teknik adamlık konusunda henüz bir karar vermedim. Ama şunu biliyorum ki şartlar ne olursa olsun futbolun içindeyim" ifadelerini kullandı.
SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR
'Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör' ödülünü kazanan İlhan Palut'a plaketi, 'Türk futboluna üstün hizmet onur ödülünü' kazanan Mustafa Denizli takdim etti. Sahnede hem Denizli hem de Palut'un doğum günü de kutlandı.