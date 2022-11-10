Tek kurtuluş yolu altyapı

FEF'e katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmada kulüplerin ekonomik anlamda güçlü hale gelmesi için doğru ekonomi yönetimi ve modelinin şart olduğunu söyledi. Kulüplere yeni gelirler sağlamak için çalıştıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:25 milyar lira borcu var. Faizlerini de eklersek 50 milyar liraya dayanacak.Kulüplerimizin ekonomik anlamda güçlü hale gelmesi, maddi sıkıntılar yaşamaması için doğru bir ekonomi yönetimi ve modelinin şart olduğunu düşünüyorum.birçok ülkesinde birçok kulüp, altyapısından yetiştirdiği oyuncuları yüksek değerlerle satarak büyük gelirler elde ediyor.Türk futbolunun bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkabilmesinin en önemli yolu altyapıdan oyuncu yetiştirmek. Yoksa bu durum sürdürülemez. Devamlı yurt dışından futbolcu getirerek bunun altından kalkmak mümkün değil.Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz. Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Futbolcu kaynağı olarak hiçbir eksiğimiz yok.çağın gerekliliklerini karşılamayan web sitesinin yenileme çalışmaları kısa zamanda bitecek. Türkiye'de E-Devlet var ama federasyonda her şey elle yapılıyor.Her kulübe bir şifre vereceğiz.Süper Lig Twitter hesabımızıaçtık. Instagram hesabı açacağız.FutbolTakımı, UEFA Uluslar C Ligi'nden lider olarak B Ligi'neçıktı. Yeni hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası elemegrubundan çıkarak Almanya'da yapılacak şampiyonayakatılmak. Milli Takımımız'ın bunu başararak Türk halkınınyine göğsünü kabartacağından şüphem yok.TÜRK futbolunun usta teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, UFEF'te en çok ilgiyi çekenler arasındaydı. 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Türk futboluna üstün hizmet onur ödülü' alan 72 yaşındaki çalıştırıcı, organizasyona övgü yağdırdı. Forumun ileriki yıllar için büyük bir umut taşıdığını söyleyen deneyimli hoca, "Uzun yıllar devam edecek bir organizasyon, burada bulunduğum için son derece mutlu oldum.Teknik adamlık konusunda henüz bir karar vermedim. Ama şunu biliyorum ki şartlar ne olursa olsun futbolun içindeyim" ifadelerini kullandı.'Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör' ödülünü kazanan İlhan Palut'a plaketi, 'Türk futboluna üstün hizmet onur ödülünü' kazanan Mustafa Denizli takdim etti. Sahnede hem Denizli hem de Palut'un doğum günü de kutlandı.