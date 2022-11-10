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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Tek kurtuluş yolu altyapı

UĞUR ÇEM
Tek kurtuluş yolu altyapı

Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkabilmesinin tek yolu, altyapıdan oyuncu yetiştirmek. Hep dışarıdan oyuncu alarak bunun altından kalkamayız. A Milli Takım'ın yeni hedefi EURO 2024'e katılmak. Futbolcularımızın bunu başararak Türk halkının yine göğsünü kabartacağından benim hiç şüphem yok

UFEF'e katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmada kulüplerin ekonomik anlamda güçlü hale gelmesi için doğru ekonomi yönetimi ve modelinin şart olduğunu söyledi. Kulüplere yeni gelirler sağlamak için çalıştıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:
KULÜPLERIMİZİN 25 milyar lira borcu var. Faizlerini de eklersek 50 milyar liraya dayanacak. Kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projelerle, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, çözümler üretmek zorundayız. Kulüplerimizin ekonomik anlamda güçlü hale gelmesi, maddi sıkıntılar yaşamaması için doğru bir ekonomi yönetimi ve modelinin şart olduğunu düşünüyorum.




HEM KULÜPLER HEM DE ÜLKE KAZANACAK

DÜNYANIN birçok ülkesinde birçok kulüp, altyapısından yetiştirdiği oyuncuları yüksek değerlerle satarak büyük gelirler elde ediyor. Bizim kulüplerimiz için de en doğru model bu. Türk futbolunun bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkabilmesinin en önemli yolu altyapıdan oyuncu yetiştirmek. Yoksa bu durum sürdürülemez. Devamlı yurt dışından futbolcu getirerek bunun altından kalkmak mümkün değil. Kendi yetiştireceğimiz oyuncularla hem kulüpler hem de ülke kazanacak.

TFF'DE DİJİTAL DEVRİM YAPACAĞIZ
SÜPER Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz. Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Futbolcu kaynağı olarak hiçbir eksiğimiz yok.
FEDERASYONUN çağın gerekliliklerini karşılamayan web sitesinin yenileme çalışmaları kısa zamanda bitecek. Türkiye'de E-Devlet var ama federasyonda her şey elle yapılıyor.
Her kulübe bir şifre vereceğiz. Kulüpler oyuncusuna lisans da çıkartabilecek, transferi de yapabilecek.
'Evrakları son dakikada kurye yetiştirdi' gibi şeyler Türk futboluna yakışmıyor. Süper Lig Twitter hesabımızı açtık. Instagram hesabı açacağız.



A MILLI Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nden lider olarak B Ligi'ne çıktı. Yeni hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubundan çıkarak Almanya'da yapılacak şampiyonaya katılmak. Milli Takımımız'ın bunu başararak Türk halkının yine göğsünü kabartacağından şüphem yok.
ÜLKE sıralamasında 12. sıraya kadar yükseldik. Sezon sonunda 10. basamağa çıkma şansımız da var. Bu Türk futbolu adına çok büyük bir kazanç.

HEP FUTBOLUN İÇİNDEYİM
TÜRK futbolunun usta teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, UFEF'te en çok ilgiyi çekenler arasındaydı. 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Türk futboluna üstün hizmet onur ödülü' alan 72 yaşındaki çalıştırıcı, organizasyona övgü yağdırdı. Forumun ileriki yıllar için büyük bir umut taşıdığını söyleyen deneyimli hoca, "Uzun yıllar devam edecek bir organizasyon, burada bulunduğum için son derece mutlu oldum. Hayatımda birçok ödül kazandım ama bugün (dün) aldığım ödül çok farklı bir onur, çok mutlu etti. Teknik adamlık konusunda henüz bir karar vermedim. Ama şunu biliyorum ki şartlar ne olursa olsun futbolun içindeyim" ifadelerini kullandı.

SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR
'Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör' ödülünü kazanan İlhan Palut'a plaketi, 'Türk futboluna üstün hizmet onur ödülünü' kazanan Mustafa Denizli takdim etti. Sahnede hem Denizli hem de Palut'un doğum günü de kutlandı.

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