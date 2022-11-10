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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Türkiye Kupası Onur Ödülü Sivasspor’un

Türkiye Kupası Onur Ödülü Sivasspor’un
Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun ardından Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreni gerçekleştirildi. 'Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü', Ampute Milli Takımı'na verilirken, 'Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü' de Demir Grup Sivasspor'un oldu.

'Yılın sol kanat oyuncusu' seçilen Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, törene video aracılığıyla mesaj yollarken, ödülünü futbol direktörü Cenk Ergün ve teknik direktör Okan Buruk, Levent Tüzemen'in elinden aldı.




Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ödülü Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın elinden aldı.



Ghezzal'ın 'Yılın sağ kanat oyuncusu' ödülünü Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a, SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan verdi.

Bakasetas'a ödülünü, Turkuvaz Basım Genel Müdürü Mehmet Kamiloğlu verdi.

Umut Bozok ödülünü Cenk Atılgan'dan alırken; Mecit Coşkun, Adana Demirspor Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Dinç'e Samet Akaydın'ın ödülünü

İŞTE ÖDÜL ALANLAR TESLİM ETTİ.
Yılın en değerli Türk futbolcusu: Arda Güler
(Fenerbahçe)
Yılın sol beki: Guilherme (Konyaspor)
Yılın sol stoperi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Yılın sol kanat oyuncusu: Kerem Aktürkoğlu
(Galatasaray)
Yılın sağ kanat oyuncusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)
Yılın sağ stoperi: Samet Akaydın (Adana Demirspor)
Yılın sağ beki: Onur Bulut (Kayserispor)
Yılın orta saha oyuncusu: Miguel Crespo (Fenerbahçe)
Yılın çıkış yapan teknik direktörü: Nuri Şahin
(Antalyaspor)
Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör: İlhan
Palut (Konyaspor)
Türk futboluna üstün hizmet onur ödülü:
Mustafa Denizli
Ziraat Türkiye Kupası onur ödülü:
Demir Grup Sivasspor
Özel Ödül: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
Mehmet Büyükekşi

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