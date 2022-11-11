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Giriş Tarihi: 11.11.2022 22:54 Son Güncelleme: 11.11.2022 23:01

A Milli Basketbol Takımı, Belçika'yı farklı mağlup etti

A Milli Basketbol Takımı, Belçika’yı farklı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında Belçika'yı 86-52 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Basketbol Dünya Kupası 2'nci Tur I Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı sahasında 34 farkı farkla 86-52 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Haltalı ilk 5'iyle başladı. Belçika'nın ilk 5'i ise Lecomte, Libert, Mwema, Gillet ve Bako'dan oluştu. Karşılaşmaya Bako'nun pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Belçika'ya milli takım Onuralp ile karşılık verdi. Periyodun ilerleyen bölümünde kenardan gelen Sadık Emir'in skorer oyunuyla Türkiye, farkı 9'a çıkardı: 17-9. Kalan bölümde de farkı koruyan milliler, periyodu 23-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda Melih'in skorer oyunuyla başlayan milliler, periyodun ilk 5 dakikasını 16 sayı farkla 36-20 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde de farkı koruyan Türkiye, ilk yarıyı 43-27 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Belçika, yakaladığı 8-0'lık seriyle periyodun bitimine 7.02 kala milli takıma molayı aldırdı: 43-35. Molanın ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Türkiye, farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 50-38. Kalan bölümde farkı daha da açan milli takım, son periyoda 20 sayı farkla 60-40 önde girdi.

Son periyoda da iyi giren milli takım, Onuralp'in bitime 7.09 kala gelen üçlüğüyle farkı 24'e çıkardı: 69-45. Kalan bölümde de skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.

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A Milli Basketbol Takımı, Belçika'yı farklı mağlup etti
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