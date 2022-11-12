Turkuvaz Medya’ya teşekkür

iraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.Kupada 4. eleme turunu geçen 27 ekibin yanı sıra, Trabzonspor, F.Bahçe, DG Sivas, A.Konyaspor ve M. Başakşehir takımları da kupaya bu turdan itibaren dahil oldu. Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, "Bizim en büyük dileğimiz fair-play. Hak edenin kazanacağı maçlar olması da en büyük hedefimiz. Kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katılma imkânı sağlayan kupaya isim sponsorluğu yapan ve katkı sağlayan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Maçları yayınlayan Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum" dedi."Tüm rakiplerle oynayacağız. Hepsi kıymetli. Türkiye Kupası'nın farklı liglerdeki takımlarla bir araya gelip, kaynaşma avantajı var. Bu futbolun güzelliğini gösteriyor. Sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Bu yüzden biz kupayı bu anlamda önemsiyoruz.""Şanlıurfaspor olacağı içime doğmuştu. Memleketimin takımı. Kusura bakmasınlar artık. İyi bir takımla karşılaşacaklar. Biz Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Kupaya önem veriyoruz çünkü Avrupa Ligi'ne direk katılıyorsunuz. Şampiyonluğu da önemsiyoruz."Kasımpaşa - HangiKredi ÜmraniyesporMedipol Başakşehir - GöztepeBeşiktaş-ŞanlıurfasporArabam.com Konyaspor - BodrumsporYukatel Kayserispor - GençlerbirliğiVavaCars Fatih Karagümrük - Uşak SporFenerbahçe - İstanbulsporBitexen Giresunspor - Teco Karacabey BelediyesporCorendon Alanyaspor - EyüpsporFraport TAV Antalyaspor - Manisa FKAdana Demirspor - Çaykur RizesporGaziantep FK - Dyorex BolusporDemir Grup Sivasspor - Esenler EroksporMKE Ankaragücü - TuzlasporTrabzonspor - Yılport SamsunsporGalatasaray - Ankara Keçiörengücü