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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Turkuvaz Medya’ya teşekkür

BERKAY TURAN
Turkuvaz Medya’ya teşekkür

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kuraları dün çekildi. Dünya Kupası sonrası oynanacak 16 maçın centilmence geçmesini dileyen TFF Başkanı Büyükekşi, “Sponsor Ziraat Bankası ve maçları yayınlayan Turkuvaz Medya’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği kupada müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kupada 4. eleme turunu geçen 27 ekibin yanı sıra, Trabzonspor, F.Bahçe, DG Sivas, A.Konyaspor ve M. Başakşehir takımları da kupaya bu turdan itibaren dahil oldu. Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, "Bizim en büyük dileğimiz fair-play. Hak edenin kazanacağı maçlar olması da en büyük hedefimiz. Kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katılma imkânı sağlayan kupaya isim sponsorluğu yapan ve katkı sağlayan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Maçları yayınlayan Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum" dedi.



NE DEDİLER?
METİN ÖZTÜRK (GALATASARAY 2. BAŞKANI): "Tüm rakiplerle oynayacağız. Hepsi kıymetli. Türkiye Kupası'nın farklı liglerdeki takımlarla bir araya gelip, kaynaşma avantajı var. Bu futbolun güzelliğini gösteriyor. Sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Bu yüzden biz kupayı bu anlamda önemsiyoruz."

KEMAL ERDOĞAN (BEŞİKTAŞ Y.K. ÜYESİ): "Şanlıurfaspor olacağı içime doğmuştu. Memleketimin takımı. Kusura bakmasınlar artık. İyi bir takımla karşılaşacaklar. Biz Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Kupaya önem veriyoruz çünkü Avrupa Ligi'ne direk katılıyorsunuz. Şampiyonluğu da önemsiyoruz."

İŞTE EŞLEŞMELER
Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor
Medipol Başakşehir - Göztepe
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Arabam.com Konyaspor - Bodrumspor
Yukatel Kayserispor - Gençlerbirliği
VavaCars Fatih Karagümrük - Uşak Spor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Bitexen Giresunspor - Teco Karacabey Belediyespor
Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
Fraport TAV Antalyaspor - Manisa FK
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Gaziantep FK - Dyorex Boluspor
Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü - Tuzlaspor
Trabzonspor - Yılport Samsunspor
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

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