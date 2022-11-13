Fenerbahçe’nin eski Brezilyalı yıldızı Diego Ribas futbolu bıraktı!

Brezilyalı yıldız oyuncu Diego Ribas, 37 yaşında ülkesinin takımlarından Flamengo'da futbola veda etti. Brezilya Serie A'da Avai'ye karşı son maçına çıkan Diego Ribas, taraftarların alkışları eşliğinide kariyerini noktaladı.
Avai'ye karşı 2-1 mağlup oldukları maçta sahaya ilk 11'de çıkan Diego Ribas 57. dakikada yerini alkışlarla Thiago Maia'ya bıraktı.
10 NUMARAYI SAHİBİNE VERDİ
Karşılaşmanın ardından Diego Ribas, 10 numarayı yeni sahibine teslim etti. Tecrübeli oyuncu 10 numaralı formasını, Flamengo'da şu an 9 numarayı giyen yıldız oyuncu Gabigol'e teslim etti.
RİBAS'IN KARİYERİ
Brezilyalı Diego Ribas, 2014 - 2015 ve 2015 - 2016 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giydi. Sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkan Diego Ribas, 8 kez fileleri sarstı, 13'te gol pası verdi.