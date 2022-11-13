Hatayspor 3 puanı tek golle aldı! Demirel’in takımı kümeden uzaklaştı...

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında İstanbulspor sahasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 14'e yükseltirken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
22'nci dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Orta sahadan kaptığı topla İstanbulspor ceza sahasına hareketlenen Ribeiro, Ologo'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.
24'üncü dakikada El Kaabi, kazanılan penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ile ters köşeye göndererek ağlarla buluşturdu: 0-1.
26'ncı dakikada Ethemi'nin sol kanattan çizgiye indikten sonra yerden yaptığı ortaya Topalli'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
51'inci dakikada Topalli'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahası son çizgisine inan Rroca'nın yerden ortasında Ethemi'nin arka direkteki dokunuşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
56'ncı dakikada Tuncer Duhan, sol kanattan son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. İbrahim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci son anda kornere çeldi.
81'inci dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan topla birlikte kat ettikten sonra ceza sahası içerisine çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Jensen kurtardı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Hatayspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.