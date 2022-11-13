Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor 3 puanı tek golle aldı! Demirel'in takımı kümeden uzaklaştı...
Giriş Tarihi: 13.11.2022 19:18 Son Güncelleme: 13.11.2022 19:20

Hatayspor 3 puanı tek golle aldı! Demirel'in takımı kümeden uzaklaştı...

DHA
Hatayspor 3 puanı tek golle aldı! Demirel’in takımı kümeden uzaklaştı...

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında İstanbulspor sahasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 14'e yükseltip Dünya Kupası arasına küme düşme hattının dışında girerken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında İstanbulspor sahasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 14'e yükseltirken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22'nci dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Orta sahadan kaptığı topla İstanbulspor ceza sahasına hareketlenen Ribeiro, Ologo'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

24'üncü dakikada El Kaabi, kazanılan penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ile ters köşeye göndererek ağlarla buluşturdu: 0-1.

26'ncı dakikada Ethemi'nin sol kanattan çizgiye indikten sonra yerden yaptığı ortaya Topalli'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada Topalli'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahası son çizgisine inan Rroca'nın yerden ortasında Ethemi'nin arka direkteki dokunuşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

56'ncı dakikada Tuncer Duhan, sol kanattan son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. İbrahim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci son anda kornere çeldi.

81'inci dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan topla birlikte kat ettikten sonra ceza sahası içerisine çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Jensen kurtardı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Hatayspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! 6 kişi yaşamını yitirdi, 53 yaralı var
EYT YASASI SON DAKİKA: Yaş şartı tamamen kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
EYT YASASI GÜNCEL 2022 KASIM: Prim şartını değiştirmiyoruz! EYT nedir, yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri 13 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
'E devlet KYK burs başvuru ekranı açıldı' duyurusu bekleniyor! 2022-2023 GSB burs ve kredi tarihleri ile KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Instagram ve Twitter çöktü mü, ne sorun var? Instagram ve Twitter’da erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı açıklandı! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde geldi
CANLI YAYIN! TOKİ Van kura çekimi isim listesi sorgulama: Van TOKİ kura sonuçları 2022 nasıl ve nereden öğrenilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor 3 puanı tek golle aldı! Demirel'in takımı kümeden uzaklaştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA