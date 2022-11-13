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Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:27

Premier Lig lideri Arsenal, Wolverhampton deplasmanında kazandı

AA
Premier Lig lideri Arsenal, Wolverhampton deplasmanında kazandı

Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Wolverhampton deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Manchester City'nin mağlup olduğu haftayı kazasız atlatan Londra ekibinin gollerini Odegaard kaydetti. Arsenal, City ile olan puan farkını 5'e çıkardı.

Premier ligin 16. haftasında Wolverhampton, Molineux Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. Lider Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-0 yendi.

ODEGAARD GALİBİYETİ GETİRDİ

Konuk ekip, 55 ve 75. dakikalarda Martin Odegaard'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Puanını 37 yapan Arsenal, Dünya Kupası arası öncesi en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer aldı.

Günün diğer maçında ise Newcastle United, sahasında Chelsea'yi 67. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 mağlup etti. Üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, 30 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Chelsea ise 21 puanda kaldı.

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Premier Lig lideri Arsenal, Wolverhampton deplasmanında kazandı
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