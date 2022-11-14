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Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:12

Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaştı

AA
Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Dalcı’yla anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği belirtildi. Dalcı için yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

MKE Ankaragücü ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Dalcı, sarı-lacivertli ekibi bu sezon başında Spor Toto Süper Lig'de de çalıştırmıştı. Dalcı ile MKE Ankaragücü'nün yolları 4. haftada alınan 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası ayrılmıştı.

Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde, son iki lig maçında kulübede takım antrenörlerinden Medet Coşkun yer almıştı. Spor Toto 1. Lig'de 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

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Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaştı
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