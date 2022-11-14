Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline... Ama kapımı çalan, tıklayan... O aciz aslan parçaları etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7 ile siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz.

Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray için olay sözler! "Biz sizi o sahaya gömeriz" | Video