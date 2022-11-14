Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray için olay sözler! "Biz sizi o sahaya gömeriz"
Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:10 Son Güncelleme: 14.11.2022 07:11

Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray için olay sözler! "Biz sizi o sahaya gömeriz"

Mahmut Tekdemir’in eşinden Galatasaray için olay sözler! Biz sizi o sahaya gömeriz

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar'a tepki gösterdi.

Galatasaray'ın deplasmanda 7-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçı sonrası Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, sosyal medya hesabından çok konuşulacak ifadeler kullandı. Eda Tekdemir, Galatasaray camiasına şu sözlerle tepki gösterdi:

Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline... Ama kapımı çalan, tıklayan... O aciz aslan parçaları etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7 ile siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz.

Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray için olay sözler! "Biz sizi o sahaya gömeriz" | Video

Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki; lig çok uzun. Sabah ola hayrola... Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya aslan parçaları etrafımda kedi yavruları dediğim benim soframdan nemalanan pislikler, benden bilet dilenen, işte misal veriyorum camia için çırpınan, onu bunu tanıyayım modunda gezen tipler var ya bir tanesi cevap yazamadı ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum.

Bu saatten sonra Galatasaray'ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, en kötü Sivasspor arkadaşlar.

Bana gerçek hesabıyla yazamayan arkadaşlar... Çoluk çocuk bulup, gerçekten de gencecik çocuklar... Bilmiyorum kendi hesapları da olabilir...

Bir insanın 10 tane, 15 tane hesabı olabilir. Çünkü gayet normal. Adamların işi bu. Boşbeleşlik. Ama diyorum ya herkesin IP'sini ayrı alırım. Ayrı görüşürüz. O yüzden arkadaşlar, benim soframdan nemalananlara lafım. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da yapabileceğim hiçbir şey yok.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombalı saldırıda 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi
EYT YASASI SON DAKİKA: Yaş şartı tamamen kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
Youtube çöktü mü? Youtube erişim sorunu ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? BTK son dakika açıklamasıyla duyurdu
İnstagram ve Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek? BTK'dan son dakika açıklamasıyla duyurdu
MasterChef kim elendi? TV8 ile 13 Kasım 2022 MasterChef’te kim gitti, elenen yarışmacı BELLİ OLDU! Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin'e nasıl kıydınız!
TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm bilgiler
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var...
İnstagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek, sorun nedir? BTK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
SON DAKİKA | Taksim'de patlama: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ölü ve yaralı açıklaması yapıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray için olay sözler! "Biz sizi o sahaya gömeriz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA