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Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:11

FIFA Başkanı Infantino'dan ateşkes çağrısı

FIFA Başkanı Infantino’dan ateşkes çağrısı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Endonezya'nın Nusa Dua kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Dünya Kupası süresince ateşkes sağlanması için Rusya ve Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Endonezya'nın Bali adasında gerçekleşen G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle bir araya geldi. Infantino, pazar günü Katar'da başlayacak ve 18 Aralık'a kadar devam edecek olan Dünya Kupası'nın barış için benzersiz bir platform sunduğunu söyledi. FIFA Başkanı, Rusya ve Ukrayna savaşı için de tüm taraflara turnuvayı, çözüme yönelik olumlu bir araç olarak kullanma çağrısı yaptı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Hepinizden ricam, Dünya Kupası süresince bir ay süreyle geçici bir ateşkes sağlanmasını veya en azından bazı insani yardım koridorlarının uygulanmasını veya barışa giden ilk adım olarak diyaloğun yeniden başlamasına yol açabilecek herhangi bir şeyi düşünmenizi rica ediyorum. Siz dünya liderlerisiniz, tarihin akışını etkileme yeteneğine sahipsiniz. Futbol ve Dünya Kupası size ve dünyaya, dünyanın her yerinde benzersiz bir birlik ve barış platformu sunuyor" ifadelerini kullandı.

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FIFA Başkanı Infantino'dan ateşkes çağrısı
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