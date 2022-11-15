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Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:01

Son dakika Beşiktaş haberi: N'Koudou'dan Weghorst'a: "Finalde görüşürüz"

Son dakika Beşiktaş haberi: N’Koudou’dan Weghorst’a: Finalde görüşürüz

Son dakika Beşiktaş haberi: Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na 4 futbolcu gönderecek olan Beşiktaş'ta yıldız futbolcular Kevin N'Koudou ile Wout Weghorst arasında çarpıcı bir diyalog gerçekleşti. Yıldız oyuncunun o sözleri gündeme damga vurdu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de önceki gün oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması, Taksim'deki bombalı terör saldırısından dolayı güvenlik sebebiyle iptal edilmişti.

Bu gelişme sonrasında stada gelir gelmez tesislere geri dönen Beşiktaş'ta, Dünya Kupası'na katılacak futbolcular, tesisten birer birer ayrıldı. Kanada formasıyla mücadele edecek olan Atiba Hutchinson, Fas forması giyecek olan Romain Saiss, Hollanda'nın gol yükünü sırtlanacak olan Wout Weghorst ve Kamerunlu Georges-Kevin N'Koudou'yu takım arkadaşları alkışlarla uğurladı.

"FİNALDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Versay, Fransa doğumlu olmasına rağmen Dünya Kupası'nda oynama şansı bulunması sebebiyle ailesinin memleketi Kamerun'u seçen N'Koudou, tesis çıkışında Weghorst'a, "Finalde görüşürüz" dedi. N'Koudou'nun bu sözleri, diğer futbolcular arasında gülüşme yaratırken oyuncular, tecrübeli kanat oyuncusuna alkışlarla destek verip başarılar diledi. (Fanatik)

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Son dakika Beşiktaş haberi: N'Koudou'dan Weghorst'a: "Finalde görüşürüz"
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