Süper Lig'de önceki gün oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması, Taksim'deki bombalı terör saldırısından dolayı güvenlik sebebiyle iptal edilmişti.

Bu gelişme sonrasında stada gelir gelmez tesislere geri dönen Beşiktaş'ta, Dünya Kupası'na katılacak futbolcular, tesisten birer birer ayrıldı. Kanada formasıyla mücadele edecek olan Atiba Hutchinson, Fas forması giyecek olan Romain Saiss, Hollanda'nın gol yükünü sırtlanacak olan Wout Weghorst ve Kamerunlu Georges-Kevin N'Koudou'yu takım arkadaşları alkışlarla uğurladı.

"FİNALDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Versay, Fransa doğumlu olmasına rağmen Dünya Kupası'nda oynama şansı bulunması sebebiyle ailesinin memleketi Kamerun'u seçen N'Koudou, tesis çıkışında Weghorst'a, "Finalde görüşürüz" dedi. N'Koudou'nun bu sözleri, diğer futbolcular arasında gülüşme yaratırken oyuncular, tecrübeli kanat oyuncusuna alkışlarla destek verip başarılar diledi. (Fanatik)

