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Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:24

Galatasaraylı Dries Mertens'in Dünya Kupası mutluluğu! "Amacımız her zaman..."

AA
Galatasaraylı Dries Mertens’in Dünya Kupası mutluluğu! Amacımız her zaman...

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın başarısı için ter dökecek Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, dünya futbolunun zirvesinde bir kez daha yer alacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Belçika ile daha önce dünya üçüncülüğü yaşayan 35 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinde 3. kez Dünya Kupası finallerinde sahne alacak.

Dünya Kupası'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'ın yer aldığı F Grubu'nda mücadele edecek Belçika'nın en önemli hücum ayaklarından olacak Mertens, organizasyonla ilgili GSTV'ye açıklamada bulundu.

"Dünya Kupası'nda mücadele edeceğim için çok mutluyum" diye konuşan Mertens, "Bu benim yer aldığım üçüncü Dünya Kupası olacak. Amacımız her zaman kazanmak ama ben her zaman maç maç bakan biriyim. İlk önce birinci maç olan Kanada mücadelesini kazanmamız gerekiyor. Onu kazandıktan sonra devamına bakarız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın dünyanın her yerinde taraftarı olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Galatasaray taraftarının bizi destekleyecek olması hoşumuza gidecek. Belçika nüfus olarak çok büyük bir ülke değil, çok fazla insan yaşamıyor." diye konuştu.

Belçika A Milli Takımı'nın formasını 2011'den bu yana 106 kez terleten Galatasaraylı futbolcu, 21 kez gol sevinci yaşadı. Belçika tarihinin en çok milli formayı giyen 5. oyuncusu olan Mertens, ülkesiyle 1 kez de Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı.

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Galatasaraylı Dries Mertens'in Dünya Kupası mutluluğu! "Amacımız her zaman..."
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