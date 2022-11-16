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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Milli bayram

Milli bayram

Şehirde oteller dolup taşarken, İskoç taraftarlar da takımlarını desteklemek için geldi. Yöresel kıyafetleriyle gezen İskoçlar, renkli görüntülere sahne oldu

A Milli Futbol Takımımız bugün hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. İlk kez Ay-Yıldızlı ekibimizi ağırlayacak olan Diyarbakır'da ise coşku hakim. Bu özel karşılaşma için biletler tükenirken, 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu tamamen dolacak. Ayrıca bu mücadele, turizme de büyük katkıda bulundu. Şehirdeki otellerde yer kalmadı, dükkanlarda müşteri sayısı arttı, ekonomi canlandı. Stadyum etrafında da çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şehir, Ay-Yıldızlı bayraklarla süslenirken, İskoç futbolseverlerin gelmesi de mutluluk yaşattı. Yöresel kıyafetleriyle gezen İskoç vatandaşlar da renkli görüntülere yol açtı.

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