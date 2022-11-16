Milli bayram

A Milli Futbol Takımımız bugün hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. İlk kez Ay-Yıldızlı ekibimizi ağırlayacak olan Diyarbakır'da ise coşku hakim. Bu özel karşılaşma için biletler tükenirken,Ayrıca bu mücadele, turizme de büyük katkıda bulundu. Şehirdeki otellerde yer kalmadı, dükkanlarda müşteri sayısı arttı, ekonomi canlandı. Stadyum etrafında da çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şehir, Ay-Yıldızlı bayraklarla süslenirken, İskoç futbolseverlerin gelmesi de mutluluk yaşattı. Yöresel kıyafetleriyle gezen İskoç vatandaşlar da renkli görüntülere yol açtı.